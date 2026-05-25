“ทักษิณ” เลื่อนรายงานตัวคุมประพฤติ เป็น 28 พ.ค. ยังไม่ยื่นปลดกำไล EM

MGR Online - ทนายวิญญัติ เผย “ทักษิณ” ขอเลื่อนรายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรก เดิม 25 พ.ค. เป็นวันที่ 28 พ.ค.69 ยังไม่มีการยื่นขอปลดกำไล EM
จากกรณีเมื่อวันที่ 11 พ.ค.69 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม ได้ครบกำหนดระยะคุมขัง 8 เดือน หรือ 2 ใน 3 ของอัตราโทษ 1 ปี จึงเข้าเกณฑ์ได้พักโทษเพื่อคุมประพฤติพ่วงเงื่อนไขติดกำไล EM ต่ออีก 4 เดือน ณ บ้านจันทร์ส่องหล้า แขวงและเขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่พักโทษตามที่ผู้อุปการะแจ้งไว้ จนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 9 ก.ย.69 โดยต้องรายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบเงื่อนไขการพักโทษคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 4 เดือน
วันนี้ (25 พ.ค.) นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามกำหนดการเดิม นายทักษิณ จะต้องรายงานตัวคุมประพฤติในวันที่ 25 พ.ค.69 แต่ทราบว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการประสานแจ้งขอเลื่อนการรายงานตัวครั้งแรกออกไปเป็นวันที่ 28 พ.ค.69 แทน
ขณะที่ รายงายภายในกรมคุมประพฤติ ยืนยันว่า การเลื่อนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของผู้ถูกคุมประพฤติสามารถดำเนินการแจ้งขอเลื่อนได้ โดยจะเป็นการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมประพฤติเอง ซึ่งก็ต้องมีการแจ้งเหตุผลการเลื่อนเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ส่วนในเรื่องของการยื่นขอปลดกำไล EM ชั่วคราวหรือถาวรนั้น ย้ำว่านายทักษิณ ยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ขอปลดกำไล EM แต่อย่างใด นับแต่วันที่ได้พักโทษคุมประพฤติจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่านายทักษิณ ได้เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม 9 อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วผู้ถูกคุมประพฤติติดกำไล EM สามารถยื่นขอปลดกำไล EM ชั่วคราวและถาวรได้ ซึ่งหากเป็นเหตุจำเป็นฉุกเฉินในเรื่องการรักษาพยาบาล เรื่องปัญหาสุขภาพ ผู้ถูกคุมประพฤติก็สามารถยื่นเอกสารทางการแพทย์แสดงความประสงค์มายังกรมคุมประพฤติเพื่อพิจารณาได้ ก็จะเป็นการปลดกำไล EM ชั่วคราว และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาก็ต้องกลับมาติดใหม่ แต่ถ้าหากเป็นการปลดกำไล EM ถาวร ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องทำเอกสารแจ้งความประสงค์ไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เพราะเงื่อนไขการติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษบริบูรณ์ ถือเป็นมติของคณะอนุกรรมการฯ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้นายทักษิณ ชินวัตร จะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ในกรอบเวลาเดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือนจนกว่าจะพ้นโทษ ประกอบด้วย ครั้งแรกในวันที่ 28 พ.ค.69 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิ.ย.69 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ก.ค.69 และครั้งที่ 4 วันที่ 31 ส.ค.69 อนึ่ง การไปรายงานตัวแต่ละครั้งสามารถแจ้งเลื่อนออกไปได้หากมีเหตุจำเป็น