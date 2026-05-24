โฆษก ตร. ติดตามคดีอุ้มรีด 5 คนจีน สั่งเช็กเส้นเงินโยงองค์กรข้ามชาติ จับตำรวจเพิ่มรวม 6 นาย

“พล.ต.ท.ไตรรงค์” ลงพื้นที่สระแก้ว กำชับการปฏิบัติหน้าที่ สภ.วังสมบูรณ์ พร้อมติดตามคดีอุ้มรีดทรัพย์ 5 ชาวจีน ล่าสุดจับตำรวจเพิ่มอีกราย และเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพิ่ม 3 ราย ไทย-จีน-กัมพูชา พร้อมสั่งเร่งตรวจสอบชาวจีน 5 ราย มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่
วันนี้ (24 พ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด กำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญา และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน 5 คน ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ต ศุภณัฏฐ์ เจริญเรืองสกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์, พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน และ พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว, พ.ต.อ.วิสาขะ เพ็ชรเกษม ผู้กำกับการ สภ.วังสมบูรณ์, พ.ต.อ.เอกฤทธิ์ จีระมณีมัย ผู้กำกับการ สภ.คลองหาด, พ.ต.อ.ปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการ สภ.บ้านแปลง, พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว, พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผล พบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1 ราย ซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 รวมผู้ต้องหา 7 ราย เป็นข้าราชการตำรวจ 6 ราย และพลเรือน 1 ราย โดยข้าราชการตำรวจทั้ง 6 ราย ดำเนินคดีข้อหา “ร่วมเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ, ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหาย” สั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาเด็ดขาด พร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย
นอกจากนี้ จากการสืบสวนสอบสวนพบมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 3 คน ซึ่งเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการนำพาคนลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ได้แก่ นายสีเด่น ชาวไทย, นายเรียจ ซีฮ ชาวกัมพูชา และนายอาหลง ชาวจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดี พร้อมสั่งการสืบสวนสอบสวนขยายผลชาวจีนทั้ง 5 ราย โดยให้ชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจไซเบอร์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตรวจสอบเส้นเงินอย่างละเอียด หากพบความเชื่อมโยงก็จะแจ้งข้อกล่าวหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ดำเนินคดีเพิ่มเติม พร้อมขยายผลถึงผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไป
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ให้กับ 2 ข้าราชการตำรวจ ที่นำทีมปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมและช่วยเหลือในคดีนี้ ได้แก่ พ.ต.ท.วิศิษฎ์พร ใจกล้า สารวัตรสืบสวน สภ.วังสมบูรณ์ และ พ.ต.ท.บุญเลิศ พลแก้ว สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่