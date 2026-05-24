ปอท.รวบ 2 สาวไทย รับจ้างบอสจีนลอบติดตั้ง“ซิมบ๊อกซ์” อ้างเป็น จนท.รัฐหลอกเหยื่อ 120 ล้าน

ปอท.ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ รวบ 2 สาวไทยตระเวนเช่าบ้านใน จ.สระแก้ว ลอบติด“ซิมบ๊อกซ์” สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกเหยื่อ 120 ล้าน สารภาพได้ค่าจ้างเป็นเงินคริปโตฯ จากบอสจีนเดือนละ 1 หมื่น
วันนี้ (24 พ.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหาด ร่วมกันจับกุม น.ส.ปัณวรรธน์ อายุ 43 ปี และ น.ส.น้ำอ้อย อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2492 และ 2494/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้ที่ สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากได้มีเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกเหยื่อโอนเงินมีผู้เสียหายกว่า 630 คดี มูลค่าความเสียหายเกือบ 120 ล้านบาท จากนั้นเจ้าหน้าที่แกะรอยพบการใช้เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ หรือ “ซิมบ๊อกซ์” (Sim Box) จำนวน 12 เครื่อง กระจายติดตั้งใน จ.สระแก้ว จึงเข้ายึดของกลางพร้อมจับกุม นายสันติโชค ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต ก่อนขยายผลจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับจ้างจากบอสชาวจีนให้จัดหาตึกเช่าและจ้างช่างมาติดตั้งระบบ โดยได้ค่าจ้างเครื่องละ 10,000 บาทต่อเดือน จ่ายเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี และจะย้ายสถานที่ทุก 2-3 เดือนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบสอบ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีพร้อมทั้งเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป