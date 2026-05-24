ทหาร-ตร.ปส.ผนึกกำลัง บุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมา 20 ล้านเม็ด ขยายผลไอซ์เกือบ 2 ตัน ซ่อนโกดังเมืองเลย ชี้ ผลงานการข่าวทหาร-ตร. ชายแดนp

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2569 กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) สนธิกำลังร่วมตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยข่าวความมั่นคง เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ายานรกข้ามชาติกลางเมืองเลย รวบผู้ต้องหาได้ 4 ราย พร้อมของกลางยาบ้าล็อตมหึมา จำนวนกว่า 20 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในโกดังและบ้านพัก 2 จุดสำคัญในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2569 ส่วนปราบปรามขยายผล กก.2 บก.ปส.1 (นปส.นิลพัท) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวจังหวัดเลย บก.ขส. และกำลังทหารจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน และ บก.ควบคุมที่ 3 (ร.8) ได้ร่วมกันเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ภายหลังสืบสวนติดตามพฤติการณ์เครือข่ายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 69 เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปส.1 ร่วมกับ บก.ขส. และทหาร ขกท.ศปก.นสศ. สามารถจับกุมผู้ต้องหารวม 4 คน พร้อมของกลางยาไอซ์หนักถึง 1,958 กิโลกรัม ก่อนขยายผลต่อเนื่องจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 1 ราย พร้อมไอซ์อีก 498 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด กระทั่งช่วงเช้ามืดวันที่ 23 พ.ค.69 เวลาประมาณ 05.40 น. จึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุดในพื้นที่ อ.เมืองเลย และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 4 ราย
พร้อมตรวจยึดยาบ้า จำนวนประมาณ 10 ล้านเม็ด ภายในโกดังแห่งแรก และอีกประมาณ 10 ล้านเม็ด จากโกดังแห่งที่สอง รวมของกลางทั้งสิ้นกว่า 20 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดจำนวน 4 คัน และโทรศัพท์มือถืออีก 4 เครื่องไว้เป็นหลักฐาน
จุดแรกเป็นโกดังเลขที่ 163 ริมถนนสาย 21 เลย-เพชรบูรณ์ หมู่ 2 ต.บ้านเสี้ยว อ.เมืองเลย ส่วนจุดที่สองเป็นบ้านพักเลขที่ 1/35 ริมถนนสายวังสะพุง-ภูหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าใช้เป็นสถานที่พักคอยและกระจายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.1 ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ และเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไป