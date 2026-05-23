ศาลอาญาพระโขนงให้ประกัน 2 หนุ่มขับรถซิ่งแหกด่านชนตำรวจบาดเจ็บ

ศาลอาญาพระโขนงให้ประกัน 2 หนุ่มขับรถซิ่งแหกด่านชนตำรวจบางนา บาดเจ็บ วงเงินคนละ 50,000 บาท โดยให้มารายงานตัวตามนัด
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ศาลอาญาพระโขนง จากกรณีนักศึกษาขับรถยนต์พุ่งแหกด่านตรวจและชนร.ต.อ.ธารณ รองสารวัตรจราจร สน.บางนา บาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ต่อมาควบคุมตัวนายธนบัตร ยอดวุฒิ อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาในคดี“ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส” และนายอัครวินท์ ดวงเพ็ชร อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาคดี“ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร”ไปขออำนาจฝากขังศาลอาญาพระโขนง
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว
ญาติของนายธนบัตร ผู้ต้องหาที่ 1 และนายอัครวินท์ ผู้ต้องหาที่ 2 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาพระโขนงขอให้ปล่อยชั่วคราว
โดยศาลอาญาพระโขนง พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองในชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณา โดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท ให้ทำสัญญาประกัน หากผิดสัญญาให้ปรับคนละ 50,000 บาท และให้ผู้ประกันนำตัวผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลตามนัดในวันที่ 10 ก.ค.นี้ โดยญาติผู้ต้องหาวางเงินสดเป็นหลักทรัพย์พร้อมทำสัญญาประกัน