“โฆษก ตร.” เยี่ยมตำรวจเจ็บสาหัส ถูกเก๋งแหกด่านพุ่งชนกลางดึก ผบ.ตร.กำชับดูแลเต็มที่

โฆษก ตร. เยี่ยมตำรวจจราจร สน.บางนา ถูกเก๋งแหกด่านชนสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่กลางดึก ส่งต่อห่วงใยจาก ผบ.ตร. ถึงครอบครัว ย้ำดูแลรักษาและสวัสดิการเต็มที่ ชี้เหตุครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของด่านตรวจในการป้องกันอาชญากรรมบนท้องถนน
วันนี้ (23 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้าเยี่ยมอาการของ ร.ต.อ.ธารณ รองสารวัตรจราจร สน.บางนา ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ หลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายขับรถยนต์พุ่งแหกด่านตรวจและชนขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้นำความห่วงใยจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตรมาส่งต่อให้แก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประชาชน
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนอุบลราชธานี ขับมาด้วยความเร็วสูงและพยายามแหกด่านตรวจ ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรง ส่งผลให้รถจักรยานยนต์สายตรวจยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น NMAX ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพังเสียหายทั้งคัน ส่วน ร.ต.อ.ธารณ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระงับเหตุในพื้นที่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ร่างกระเด็นกระแทกพื้นหมดสติกลางถนน เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาล
จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา ที่อยู่ใกล้เคียง สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และจับกุมชาย 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถคันก่อเหตุไว้ได้ทันที ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยอยู่ระหว่างการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายที่พบภายในรถ
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “ด่านตรวจ” ซึ่งยังคงเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม การสกัดกั้นผู้กระทำผิด และการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบนท้องถนน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานประจำด่านต่างต้องเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายอยู่ตลอดเวลา
กรณีของ ร.ต.อ.ธารณ จึงนับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความทุ่มเท เสียสละ และความกล้าหาญของตำรวจไทย ที่พร้อมยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม แม้ต้องเผชิญอันตรายเพียงใดก็ตาม ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าอย่างใกล้ชิด