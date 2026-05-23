ผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจ ร่วมติดตามโครงการพระราชดำริ "พัฒนาเกาะสีชัง"

ผบ.ตร. ลงพื้นที่เกาะสีชัง พูดคุยแลกเปลี่ยน บำรุงขวัญตำรวจ เติมกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมร่วมติดตามโครงการพระราชดำริ พัฒนาเกาะสีชัง เดินหน้ายกระดับความปลอดภัย
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางลงพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะสีชัง ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบริการประชาชนในพื้นที่เกาะ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำเรื่องการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย โดยได้รับฟังปัญหาการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการรักษาภาพลักษณ์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
ระหว่างการตรวจเยี่ยม ผบ.ตร. ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา และได้สวมบทบาทเป็น "ช่างผมจำเป็น" ช่วยแต่งทรงผมให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่อาสาเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัย สร้างขวัญกำลังใจ แสดงถึงความใส่ใจ และเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ลงมาคลุกคลีกับลูกน้องด้วยตัวเอง
ด้าน พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของ ผบ.ตร. ในครั้งนี้ ช่วยสร้างพลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องสวัสดิการ ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนได้อย่างสง่างามและสมเกียรติ
โอกาสนี้ ผบ.ตร. ได้รับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 3 คัน จาก พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง ในการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสีชัง
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ลงพื้นที่ร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในการติดตามความก้าวหน้า “โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง” ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการปรับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้ทันสมัย พร้อมเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบเกาะ จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน