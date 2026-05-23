รวบไรเดอร์ชักมีดจี้ ด.ญ.วัย 13 เดินอยู่ข้างทางพาไปบังคับเสพกัญชา-ถ่ายคลิปขณะข่มขืน

ตำรวจ ดส.ร่วมชุดสืบ สน.โชคชัยจับหนุ่มไรเดอร์สวมบัญชีคนอื่น ใช้มีดจี้เด็กหญิงวัย 13 เดินอยู่ข้างทาง พาซ้อนกลับห้องพักบังคับเสพกัญชา แล้วถ่ายคลิปขณะกำลังข่มขืน
วันนี้ (23 พ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.โชคชัย จับกุม นายสัจจา อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2922/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 69 โดยจับกุมได้ที่บริเวณทางเท้า ซอยลาดพร้าว 53/1 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.
สืบเนื่อง นายสัจจา มีอาชีพเป็นไรเดอร์ชื่อดังค่ายหนึ่ง แต่ไม่มีใบขับขี่ จึงทำการสวมบัญชีผู้อื่นผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อใช้งานขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งผู้โดยสาร ระหว่างทางขับรถรับจ้างได้พบเด็กหญิงอายุ 13 ปี ผู้เสียหายเดินอยู่ลำพังบริเวณถนนลาดพร้าว แขวงและเขตโชคชัย กทม. จึงทำทีเข้าไปพูดคุยสอบถามทาง
จากนั้นใช้มีดจี้บังคับให้ผู้เสียหายนั่งรถไปด้วย แล้วพาขึ้นไปที่ห้องพักแถวรามคำแหง ซอย 24 แล้วได้บังคับให้ผู้เสียหายเสพกัญชา เมื่อมึนเมาได้ที่จึงใช้กำลังข่มขืนและถ่ายคลิป โดยใช้มีดจี้ขู่ฆ่า ต่อมาผู้เสียหายได้แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ ก่อนเข้าประสานทางตำรวจ กก.ดส. และ สน.โชคชัย วางแผนเข้าจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญโดยใช้กำลังประทุษร้าย พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้วิธีข่มขืนใจ บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรืออนาจาร เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด หรือ จำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจ ต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือ จำยอมต่อสิ่งนั้น โดยมีอาวุธ
พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร, ใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร นำตัวส่ง สน.โชคชัย ดำเนินคดีต่อไป