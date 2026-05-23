หนุ่มอินเดียห้าว ถ่ายคลิปยิงปืนโชว์โซเซียล ปพ.ภ.8 บุกรวบคาเกาะพะงัน พฤติกรรมสุดแสบ พกเมนูเร่ขายยาเสพติดตามงานปาร์ตี้

จากกรณีมีคลิปวิดีโอปรากฎภาพบุคคลต่างชาติ โชว์ถืออาวุธปืนยาว และ อาวุธปืนสั้น และมีภาพของการฝึกซ้อมยิงปืนตามเป้านั้น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย (ผอ.ศปชก.ตร.) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฏหมาย ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำ สง.ผบ.ตร. ในฐานะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฏหมาย พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 ระดมเจ้าพนักงานตำรวจชุด กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 นำโดย พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 เข้าจับกุมตัว นายชาเบล คุณนน วาลาพิว (MR.SHABEELKUNNON VALAPPIL) อายุ 33 ปี สัญชาติ อินเดีย บริเวณ บ้านเลขที่151/10 หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ในข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(Overstay) พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 แมทแอมแฟตามีน(ไอซ์)(ยาอี)(เอ็มดีเอ็มเอ)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย / มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เคตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย / เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2 (แอมแฟตามีน) , (เคตามีน)โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดประเภทที่ 1 และ 2 จำนวนมาก และจับกุมนายอภิเดช คงมั่น พร้อมของกลาง อาวุธปืน 1 กระบอก และยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และได้ให้ข้อมูลบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์ มั่วสุ่มและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บริเวณสวนทุเรียน ม.2 ต.บ้านใต้.อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานีและยิงอาวุธปืนในบริเวณที่พักบ่อยครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือนายชาเบล คุณชาเบล ต่อมาวันนี้ 23 พฤษภาคม 2569 เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวเมื่อไปถึงพบบ้านพักจำนวน 3 หลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สอบถามเจ้าของบ้าน ว่านายชาเบล อยู่บ้านหรือไม่ เจ้าของบ้านให้การว่าอยู่ข้างนอกกำลังกลับเข้ามา
ระหว่างนั้นตำรวจได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์วิบากขับขึ้นมา จึงได้ให้ตำรวจทุกนายซ่อนตัวเมื่อนายชาเบล มาถึงได้ลงจากรถจักรยานยนต์ ตำรวจจึงได้แสดงตัวเมื่อนายชาเบล เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งหลบหนี แต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ จากการตรวจค้นตัวพบว่าในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายมือมีกระเป๋าฟองน้ำสีชมพู เมื่อเปิดออกดูพบยาเสพติดจำนวน 9 ถุง และ หลอดอลูมิเนียมจำนวน 1 หลอด พบเหล็กใช้สำหรับตักยาเสพติดจำนวน 1 อัน
นอกจากนี้ยังพบว่า นายชาเบล มีพฤติกรรมชอบอาวุธปืน และมีการถ่ายรูปกับทั้งอาวุธปืนสั้นและยาว พบร่องรอยการฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน เช่นปลอกกระสุน และเป้ายิงปืน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายชาเบล พบว่า มีรูปภาพระบุรายการยาเสพติดต่างๆพร้อมแจ้งราคาชัดเจน
เบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมจัดทำบันทึกจับกุมแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป