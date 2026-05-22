ผบ.ตร.กำชับเข้ม "ทรงผม-เครื่องแบบ" ต้องเป๊ะ ลงมือตัดให้เอง หลังพบตำรวจไว้ผมผิดระเบียบ

ผบ.ตร. กำชับเข้มเรื่องวินัยตำรวจ ทรงผม-เครื่องแบบต้องเป๊ะ ลงมือตัดผมให้เอง หลังพบข้าราชการตำรวจไว้ผมผิดระเบียบที่ สภ.เกาะสีชัง
วันนี้ ( 22 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ที่สภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พร้อมกำชับเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
ในการตรวจเยี่ยม พบข้าราชการตำรวจบางนายไว้ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2566
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้อาสาเป็นต้นแบบการตัดผมตามระเบียบ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เป็นผู้ตัดผมให้ด้วยตนเอง สะท้อนถึงความใส่ใจในระเบียบวินัย ภาพลักษณ์ และความเป็นมืออาชีพขององค์กรตำรวจ
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้สอดส่อง ดูแล และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแต่งกายและทรงผมเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อันเป็นการเสริมสร้างความสง่างาม ความมีระเบียบวินัย และความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน