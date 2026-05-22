สืบสวนจังหวัดลพบุรีตามรวบหนุ่มอ่างทองข้ามจังหวัดงัดและลักเงินในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญชุมชน 3โรงพัก ก่อเหตุมาแล้ว 6 ครั้ง แต่ไม่รอดชาวชุมชนโล่งอก ดีใจ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ต.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี,พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.อาสาฬห์ ถมยา รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ,พ.ต.อ.พีรพัสส์ ชูช่วย ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ,พ.ต.อ.พูนสุข เตชะประเสริฐพร, ผกก.สส.ภ.1 ประกอบด้วย พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ จำปาทอง สว.สส.ภ.จว.ลพบุรี , พ.ต.ท.พัศริศวร์ ตันอารีย์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ฯ พ.ต.ท.บุรินทร์ บุญถนอม ,ด.ต.พงศ์เทพ ปานอ่อน ,ด.ต.วิสุทธิ์ วุฒิโรจน์ปัญญาเลิศ, จ.ส.ต.ธนานุวัติ สงวนวงษ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง โดยมี พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ ดวงแก้ว รอง.ผกก.สส.สภ.ท่าวุ้ง ,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ พิพัฒน์วรสกุล, ร.ต.อ.ทวี ศรีมนตรี ,ร.ต.อ.ณภัทร ไทยนิยม ,ส.ต.อ.ณัฐนันท์ สรงเนย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บานเบิก โดยมี ร.ต.อ.พีรายุทธ รอดพุ่ม สว.สส.สภ.บานเบิก ,ด.ต.จักรธร บุญลือ จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันจับกุม นายเจนภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี (ผู้ต้องหา) ชาวจังหวัดลพบุรี ได้ที่หน้าบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยของกลาง เป็นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีแดงขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (คันที่ใช้ในการก่อเหตุ) จำนวน 1 คัน และคีมตัดกุญแจจำนวน 1 ตัว
พล.ต.ต.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผบก.ภ.จว.ลพบุรี จึงได้สั่งการและมอบหมายให้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไล่ล่า เนื่องจากเป็นภัยสังคม และทำให้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีเดือดร้อน โยให้ทาง พ.ต.อ.พีรพัสส์ ชูช่วย ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี พฤติการณ์กล่าวคือ คนร้ายพักอาศัยอยู่ ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในตอนกลางคืน นายเจนภพฯ (สงวนนามสกุล) คนร้าย มักจะขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าว มาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยได้เตรียมคีมตัดเหล็กมาด้วย เพื่อมาก่อเหตุงัดตู้กดน้ำ ของชุมชนภายใน จังหวัดลพบุรี โดยแต่ละครั้ง มักจะได้เงินประมาณ 300 ไปจนถึง 1,000 กว่าบาท โดยมีวันเวลาที่ก่อเหตุ 6 ครั้ง ดังนี้
1.วันที่ 3 มิ.ย.2568 เขต สภ.ท่าวุ้ง
2.วันที่ 5 มี.ค.2569 เขต สภ.ท่าวุ้ง
3.วันที่ 16 เม.ย.2569 เขต สภ.ท่าวุ้ง
4.วันที่ 5 พ.ค.2569 เขต สภ.บ้านเบิก
5.วันที่ 19 พ.ค.2569 เขต สภ.ท่าวุ้ง
6.วันที่ 19 พ.ค.2569 เขต สภ.ท่าโขลง
โดย ุภ.จว.ลพบุรี พร้อมทางชุดสืบสวน สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่หน้าบ้านพัก ที่หมู่ที่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ก่อนนำตัวมาทำประวัติ พร้อมแจ้งข้อหาว่ากระทำความผิดฐาน “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้น โดยใช้ยานพาหนะ”ส่งให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป