หนุ่มใหญ่เมืองย่าโมตระเวน ขโมยรถจักรยานยนต์ ก่อนนำแยกขายเป็นชิ้นส่วน ค้นห้องผงะ หลักฐานเต็มห้อง

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่สถานีตำรวจจภูธรปากคลองรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, พ.ต.อ. สุวัฒน์ ตันติมาสน์ และ พ.ต.อ.ธงรบ แจ้งจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผู้กำกับการสืบสวน, พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สารวัตรสืบสวน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาลักจยย. ทราบชื่อคือ นายมงคล อายุ 47 ปี อาชีพขับวินมอไซค์รังจ้าง ชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยของกลาง เป็นรถยนต์กระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 6 คัน และอะไหล่รถยนต์อีกเป็นจำนวนมาก โดยสามารถจับกุมได้ที่ บ้านเช่าเลขที่ 1 เขต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากนายชาตรี อายุ 40 ปี ได้เข้าแจ้งความว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ KAWASAKI รุ่นเซอร์ปิโก สีเขียว-ขาว ทะเบียน สุพรรณบุรี จอดอยู่หน้าบ้านพักตามปกติ กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 06.00 น. เมื่อตรวจสอบอีกครั้งพบว่ารถจักรยานยนต์ได้หายไป โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าบ้าน หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จนพบภาพผู้ก่อเหตุและรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด ก่อนเร่งสืบสวนติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า พบรถยนต์ต้องสงสัยของผู้ก่อเหตุจอดอยู่ภายในหอพักไม่มีชื่อ หมู่ 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i ทะเบียน กรุงเทพมหานคร และรถยนต์โตโยต้า วีโก้ สีดำ สวมทะเบียน กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณใต้หอพัก ซึ่งตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด
จากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่า รถทั้งสองคันเป็นของ นายมงคล อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ห้องเลขที่ 1 ชั้น 2 ของหอพักดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบ นายมงคลฯ เปิดประตูห้องให้ตรวจค้น ภายในห้องพักพบชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์จำนวนมาก
เมื่อเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาแสดง นายมงคลฯ ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ KAWASAKI รุ่นเซอร์ปิโก ของผู้เสียหายจริง และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในห้องพักเพิ่มเติม
จากการสอบสวน นายมงคล ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุเพียงลำพัง โดยขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i ของตนไปจอดไว้บนสะพานข้ามคลองเปรม ก่อนเดินไปเข็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมายังจุดดังกล่าว จากนั้นจึงขี่รถของตนกลับหอพัก แล้วขับรถยนต์โตโยต้า วีโก้ สีดำ ซึ่งสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมกลับมายังสะพาน ใช้บันไดยกรถจักรยานยนต์ขึ้นท้ายรถ ใช้ผ้าสีขาวคลุมอำพราง ก่อนหลบหนีกลับหอพัก และภายในเวลา 2 วัน ได้ถอดแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
ทั้งนี้ จากการตรวจค้นภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้รวมทั้งสิ้น 34 รายการ ประกอบด้วย ซากและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ KAWASAKI รุ่นเซอร์ปิโก ของผู้เสียหาย รวมถึงรถยนต์โตโยต้า วีโก้ สีดำ ที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่มีการแจ้งหายไว้ที่ สภ.คลองหลวง ตั้งแต่ปี 2553 และยังพบว่ามีการสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอม นอกจากนี้ยังตรวจยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110i ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ ซึ่งมีประวัติแจ้งหายไว้ที่ สภ.คูคต รวมถึงรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นอีกหลายรายการ
นายชาตรี ผู้เสียหาย เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต หลังจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็น รถรุ่นเก่า แต่เป็นที่นิยมในตลาดรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นของญาติยกให้แล้วจอดทิ้งไส้ที่บ้าน แต่ก็มาทราบว่าถูกขโมยไป หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่า พบรถของตนเองแล้ว รู้สึกทั้งดีใจและเสียใจเพราะพบว่ารถจักรยานยนต์ของตนเอง เป็นรูปแบบเต็มคัน แต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบ เหลือเพียงชิ้นส่วนเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น ซึ่งทราบว่าอะไหล่ถูกแยกชำแหละไปไว้ที่จังหวัดนครราชสีมาอีก คงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนไปติดตามนำชิ้นส่วนที่เหลือมาให้
พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า จากการสืบทราบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือรับของโจร” อย่างไรก็ตาม ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ หากพบเบาะแสหรือเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง #ปทุมธานี #สภปากคลองรังสิต #แถลงข่าว #ปทุมธานีนิวส์ ทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำชมชน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ในการแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือทางสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง