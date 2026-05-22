อบจ.ปทุมธานี เดินหน้าลูกปทุมต้องปลอดภัยจากสายน้ำรุ่น 3 ป้องกันเด็กจมน้ำ นำเทคโนโลยีใหม่สอนกู้ชีพเป็นจังหวัดแรก “บิ๊กแจ๊ส” เล็งนำเข้าหุ่นฝึก CPR อัจฉริยะระบบดิจิทัล ยกระดับทักษะช่วยชีวิตเยาวชนเป็นจังหวัดแรก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่สำเร็จการอบรมในโครงการอบรมทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน “ลูกปทุมต้องปลอดภัยจากสายน้ำ” รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง อบจ.ปทุมธานี นำโดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งการอบรมในรุ่นที่ 3 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2569 มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน, โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย และโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจสำคัญในการผลักดันโครงการนี้ว่า แรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดโครงการขึ้นมาจากเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ที่มีเด็กนักเรียนชั้น ม.3 ชาวปทุมธานี เสียชีวิตจากการเล่นน้ำที่น้ำตกมวกเหล็ก ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกหลานชาวปทุมธานีอีก เนื่องจากปทุมธานีเป็นเมืองแห่งแม่น้ำ เด็กทุกคนจึงจำเป็นต้องมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วันนี้ดีใจที่โครงการดำเนินมาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว มีเยาวชนเข้าร่วมรุ่นละ 100 คน และยังเหลือการอบรมอีก 4 รุ่น อยากฝากถึงเด็กๆ ให้ช่วยบอกต่อเพื่อนๆ ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นหรือยังกลัวน้ำอยู่ ว่าโครงการนี้ดีอย่างไร เพื่อให้ส่งต่อโอกาสและกลับมาเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป
นอกจากทักษะการว่ายน้ำแล้ว นายก อบจ.ปทุมธานี ยังให้ความสำคัญกับการฝึกกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยเปิดเผยว่า อบจ.ปทุมธานี กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็น "หุ่นฝึก CPR อัจฉริยะ" และปทุมธานีจะเป็นจังหวัดแรกที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งหุ่นฝึกกู้ชีพตัวใหม่นี้จะมีระบบดิจิทัลที่คอยประเมินและแจ้งเตือนผู้ฝึกได้ทันที (Real-time feedback) เช่น หากกดนวดหัวใจผิดตำแหน่ง ระบบจะแจ้งให้เลื่อนมือไปยังจุดที่ถูกต้อง หากแรงกดไม่พอ ระบบจะแจ้งให้เพิ่มแรงกด หรือหากจังหวะการกดช้าหรือเร็วเกินไป ระบบก็จะแจ้งเตือนให้ปรับจังหวะให้เหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การเรียนการสอน CPR มีความสะดวก แม่นยำ และทำให้เยาวชนสามารถช่วยชีวิตคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักสากลมากยิ่งขึ้น