ผบ.ตร. ห่วงตำรวจจราจร สน.บางนา ถูกเก๋งพุ่งชนสาหัสหน้าด่านแอลกอฮอล์ สั่งดูแลเต็มที่-ดำเนินคดีเด็ดขาด

ผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจร สน.บางนา บาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์ กำชับดูแลรักษาและสวัสดิการเต็มที่ พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาด
วันนี้ (22 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีรถยนต์พุ่งชน ร.ต.อ.ธารณ ภิรมจิตรเจริญ รองสารวัตรจราจร สน.บางนา บริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ บนถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ 1 ขาออก แขวงและเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทำให้ ร.ต.อ.ธารณฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่ และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางได้ สั่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม
โฆษก ตร. กล่าวว่า การตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการกำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจทุกรูปแบบ ให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยถูกต้อง อาทิ มีระยะเตือนล่วงหน้า มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น แผงกั้น ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์สะท้อนแสง มีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและการดำเนินคดี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจร และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ แนะนำ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน ส่วนผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมายจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับอันตราย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด