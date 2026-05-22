“สุชาติ” แจ้งความเพิ่ม “ไอซ์ รักชนก” ปมโพสต์ด่า “คนถ่อย กิริยาต่ำทราม”

“สุชาติ ชมกลิ่น” ส่งทนายแจ้งความตำรวจ สน.ทองหล่อ เอาผิดเพิ่ม “ไอซ์ รักชนก” คดีที่ 4 กรณีโพสต์ข้อความ “คนถ่อย กิริยาต่ำทราม” บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำเสื่อมเสีย
วันนี้ (22 พ.ค.) ที่ สน.ทองหล่อ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทีมทนายความ รับมอบอำนาจจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ สว.สอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์ รักชนก” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เพิ่มเติม กรณีโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะ “คนถ่อย กิริยาต่ำทราม” โดยเห็นว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
ดร.ณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความ น.ส.รักชนก ไว้แล้วครั้งหนึ่งที่ สน.ทองหล่อ เมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา จากกรณีโพสต์ข้อความ “คนชั่วครองเมือง-รับสินบน” ซึ่งข้อความที่เข้าข่ายกล่าวเท็จและทำให้รัฐมนตรีเสียหาย โดยพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย หลังจากวันดังกล่าวคิดว่าเรื่องจะยุติแล้ว แต่ต่อมายังมีการโพสต์ข้อความในลักษณะพาดพิง แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อนายสุชาติโดยตรง แต่มีถ้อยคำในเชิงดูหมิ่น เช่น กล่าวหาว่าเป็น “คนถ่อย” หรือมี “กิริยาทราม” ซึ่งมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
พร้อมยืนยันว่า นายสุชาติผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับตำแหน่ง และไม่เคยมีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องสิทธิของตนเอง
นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีชื่อ “คุณม๊วฟ Chatter” ได้นำภาพนายสุชาติมาสร้างคลิปด้วยระบบ AI จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และเกิดความเสียหาย โดยคลิปดังกล่าวมียอดรับชมกว่า 3 ล้านครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนสืบสวนหาตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ดร.ณัฐวุฒิ ยืนยันว่า การแจ้งความครั้งนี้ไม่ใช่การ “ฟ้องปิดปาก” แต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยระบุว่า แม้บุคคลสาธารณะจะสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ต้องไม่ล้ำเส้นสิทธิหรือใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นจนเกินขอบเขต และการติชมดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า แม้ สส.จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างการประชุมสภา แต่หากเป็นคดีอาญา และมีมติจากสภาให้ส่งตัวมาดำเนินคดีก็สามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายได้ และหากไม่มาพบพนักงานสอบสวน อาจถูกออกหมายจับได้
สำหรับคดีความระหว่างนายสุชาติ และนางสาวรักชนก นายณัฐวุฒิ ระบุว่า นายสุชาติแจ้งความนางสาวรักชนก ในข้อหาหมิ่นประมาท และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 4 คดีด้วยกัน ประกอบด้วย 1.คดีความเกี่ยวกับตึกสกายไนน์ 2.คดีการโพสต์กล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง 3.คดีการโพสต์กล่าวหานายสุชาติปกป้องคนผิด กรณีกกร.เปิดเผยผลสำรวจหน่วยงานรับสินบน และ 4.คดีการโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อย กิริยาต่ำทราม