ผบ.ตร. สั่งตำรวจทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยจุดตัดรถไฟ ประสาน รฟท.-ท้องถิ่น ติดสัญญาณเตือนเข้ม

ผบ.ตร. สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ และใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
วันนี้ (22 พ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการดำเนินการและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศ โดยมอบหมาย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.(ดูแลงานความมั่นคง และงานจราจร) กำกับดูแล กำชับให้ทุกพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางมาตรการจัดการจราจร ป้ายเตือน สัญญาณไฟ ไม้กั้น และใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ผบ.ตร. สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน และให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร/จังหวัด, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ กำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจร เพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟ, จัดทำป้ายเตือนทั้งป้ายเตือนแบบเสา เส้นสีเตือนบนพื้นถนน ป้ายเตือนสัญญาณไฟ, จัดทำป้ายเตือนสัญญาณไฟ เครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียง ไม้กั้นติดตั้งสัญญาณไฟ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย, จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบวิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ ผบ.ตร. กำชับให้สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1-9 และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 บริเวณจุดตัดทางเดินรถกับรถไฟ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด