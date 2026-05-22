"ทุนจีน" ชุบมือเปิบ! ปอศ. ทลายโกดังยึดครีมขัดรถปลอม CANA แบรนด์ไทย ​

ตำรวจ ปอศ. ทลายโกดังนายทุนจีนย่านแสมดำ ยึดครีมขัดรถปลอม CANA แบรนด์ไทย ตะลึง! ใช้สารเคมีเกรดต่ำ เสี่ยงก่อมะเร็ง-พังทั้งรถทั้งคน
วันนี้ ( 22 พ.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.มรรคผล จิณวุฒิ สว.กก.1 บก.ปอศ.นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้น อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลาง ครีมขัดรถ ที่ปลอมเครื่องหมายการค้า CANA รวม 184 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 23,000 บาท
สืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปอศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้าว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายครีมขัดรถที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของ CANA ผ่านทางแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ จึงได้สืบสวนจนพบสถานที่กักเก็บ สินค้าดังกล่าว ก่อนนำหมายค้น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจยึดของกลางดังกล่าว
จากการสอบถามลูกจ้างภายในโกดังให้การว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของชาวจีน ตนแค่ทำหน้าที่แพ็คส่งให้ลูกค้าเท่านั้น จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. พร้อมแจ้งข้อหา " มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร" แก่นายทุนชาวจีนต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวเตือนภัยว่า การใช้ครีมขัดรถปลอมที่เป็นสินค้าปลอมนั้น นอกจากจะละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลเสียต่อรถยนต์ของผู้ที่ใช้โดยตรง เพราะมักใช้สารเคมีเกรดต่ำ หรือสารตัวทำละลายที่มีฤทธิ์ กัดกร่อนรุนแรง ประกอบกับมีการใช้ สารเคมีที่ไม่มีคุณภาพ มักมีสารระเหยที่เป็นพิษสูง หรือมีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง ผู้ใช้สูดดมในระหว่างใช้ขัดรถ หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจมีปัญหา หรือสะสมจนเป็นอันตรายในระยะยาวได้