รวบพนักงาน อบต.ลืออำนาจ หลอนยาอาละวาด ชาวบ้านร้องเรียน

MGR Online - ป.ป.ส. ลุยยุทธการตัดเนื้อร้าย ต่อเนื่องครั้งที่ 8 บุกรวบพนักงาน อบต. ลืออำนาจ หลอนยาอาละวาด ชาวบ้านชี้เป้าเพิ่ม ขยายผลรวบก๊วนยาคาบ้านพัก
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เดินหน้าจัดระเบียบสังคมและกวาดล้างยาเสพติดเชิงรุก โดยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้ยุทธการตัดเนื้อร้าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ล่าสุด
วันนี้ (22 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายมานพ แสงโสทร ผอ.ปปส.ภ.3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ธีรพันธ์ นาคปานเอี่ยม ผอ.บก. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลืออำนาจ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ในพื้นที่ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
สืบเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่า พนักงานเก็บขยะสังกัด อบต.แห่งหนึ่ง มีพฤติการณ์เสพยาบ้าร่วมกับดื่มสุราจนเมามาย เอะอะโวยวาย และขว้างปาสิ่งของใส่บ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าประสานงานกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับบุคลากรในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบ นายสพล (สงวนนามสกุล) บุคคลตามข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี
ผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด โดย นายสพล รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาเมื่อช่วงเช้า ทั้งนี้ จากการซักถามพบว่า นายสพล มีภูมิหลังครอบครัวแตกแยกและอาศัยอยู่เพียงลำพัง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับการนำตัวเข้าสู่กระบวนการสมัครใจบำบัดรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และตัดวงจรการเป็นเนื้อร้ายในระบบราชการ
ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ ได้มีประชาชนในพื้นที่ที่เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ จึงเข้ามาแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมว่า นายเป็ด หรือ นายบุญทวี (สงวนนามสกุล) ราษฎรในหมู่บ้านกุงชัย ม.11 ต.ดงบัง มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายทันที
ผลการตรวจค้นพบ ยาบ้าจำนวน 2 เม็ด และผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก โดย นายบุญทวี ให้การรับสารภาพว่า นัดรับยาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านบริเวณริมถนนท้ายหมู่บ้าน จำนวน 3 เม็ด และเพิ่งเสพไป 1 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมในข้อหา "มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) และเสพยาเสพติดให้โทษฯ โดยผิดกฎหมาย" พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอน
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ประกอบกับข้อสั่งการของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่กำชับให้หน่วยงานเร่งปัดกวาดบ้านตัวเอง หากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณทุกเบาะแสจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่ หากพบเห็นพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด)