เก๋งซิ่งแหกด่านชน ตร.กระเด็น เจ็บสาหัส ค้นรถเจอปืน-กระสุน คุมตัว 2 วัยรุ่น

เก๋งมิตซูฯ ขับฝ่าด่านเป่าแอลกอฮอล์ ชนตำรวจจราจร สน.บางนาขณะยืนปฏิบัติหน้าที่ ร่างกระเด็นบาดเจ็บสาหัส คุมตัว 2 วัยรุ่น คนนั่งและคนขับ อ้างมองไม่เห็น ค้นรถเจอปืน-กระสุน ซุกช่องยางอะไหล่
วันนี้ (22 พ.ค.) เมื่อเวลา 01.10 น.ที่ผ่านมา ขณะที่ ร.ต.อ.ธารณ ภิรมจิตรเจริญ รอง สว.(จร.) สน.บางนา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางนา ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ อยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด ขาออก กม.1 ช่องคู่ขนาน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ได้มีรถยนต์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ สีขาว ทะเบียนอุบลราชธานี วิ่งเลี้ยวซ้ายมาจากถนนสุขุมวิท เมื่อมาถึงบริเวณจุดตรวจ ร.ต.อ.ธารณ ได้โบกรถคันดังกล่าวให้หยุด เพื่อเข้าด่าน แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุด กลับพุ่งชน ร.ต.อ.ธารณ จนล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัส หน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์
จากนั้นรถยนต์คันดังกล่าวขับไปชนรถจักรยานยนต์ตราโล่ ทะเบียน 68206 และรถแท็กซี่ โตโยต้า อัลติส สีเขียว เหลือง ทะเบียน 1 มค 3910 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจอดอยู่ในด่านได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องขับรถกระบะขวางหน้ารถคันดังกล่าว จนรถไม่สามารถไปต่อได้ ทำให้คนบนรถยอมลงมามอบตัว
เบื้องต้น ทราบชื่อคนขับคือ นายธนบัตร อายุ 20 ปี และนายอัครวินท์ อายุ 20 ปี จากการตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนกล็อก 19 ขนาด 9 มม. พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก 24 นัด ซุกอยู่ในที่ใส่ยางอะไหล่ และจากการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด ไม่พบในร่างกายแต่อย่างใด
จากการสอบสวนนายธนบัตร ให้การอ้างว่า ขับรถมาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอ้างว่าไม่รู้ว่าปืนที่อยู่ในรถเป็นของใคร จึงแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
ส่วนนายอัครวินท์ แจ้งข้อหา ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิให้ทราบ จากนั้นนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผกก.สน.บางนา กล่าวว่า จากการสอบถามแพทย์ที่ให้การรักษา ร.ต.อ.ธารณ ทราบว่า ร.ต.อ.ธารณ อาการยังโคม่า สมองบวม เลือดกระจายทั่ว กระดูกต้นคอหัก และมีแผลตามลำตัว แขน ขา จากการสอบสวนผู้ต้องหายังให้การวกวน แต่ไม่พบว่ามีการดื่มเหล้าและเสพยาฯ ให้การอ้างแค่ว่ามองไม่เห็นตำรวจ ซึ่งจะต้องนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นานอัครวินท์มีประวัติเกี่ยวกับร่วมกันทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธปืน รวม 5 คดี และยังเป็นหนึ่งในแก๊งโอริโอ้ที่เป็นข่าวโด่งดังช่วงต้นปี 2568 อีกด้วย