หัวอกคนรักแมว หนุ่มร้องสื่อแมวเลี้ยงถูกหมาจรไล่งับหางเกือบขาด ลากกรงไกล 2 เมตร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก ดร.นนทพันธ์ ปพัฒน์พรเจริญ อายุ 47 ปี ประธานกรรมการบริษัท "อ้วนทำบัตรต่างด้าว จำกัด" ตั้งอยู่หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังแมวไทยเพศเมีย ชื่อ "แจ๋วแหวว " อายุกว่า 1 ปี ที่เลี้ยงไว้ในกรงหน้าบริษัท ถูกหมาจร 3 ตัว ไล่งับจนหางแหว่ง เกือบขาด ลากกรงไปไกลกว่า 2 เมตร ทั้งๆที่แมวยังอยู่ในกรง โชคดีที่ตนได้ยินเสียงร้องและออกมาดูเสียก่อน แมวสุดที่รักจึงรอดตายหวุดหวิด
ดร.นนทพันธ์ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 18 พฤษภาคม 69 เวลาเที่ยงคืนครึ่ง ตนได้ยินเสียงร้องลั่นของเจ้าแจ๋วแหวว แมวที่เลี้ยงอยู่ในกรง จึงรีบวิ่งออกมาดู พบสุนัขจร 3 ตัว กำลังลากกรงของเจ้าแจ๋วแหวว ตนจึงรีบไล่สุนัขจรทั้ง 3 ตัวไป แล้วพบว่าแมวของตนมีบาดแผลถูกกัดที่หางจนแหว่งเกือบขาด
หลังเกิดเหตุตนเองพยายามถามหาว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขทั้ง 3 ตัว แต่ก็ไม่มีใครยอมรับ แต่ตนก็พอจะทราบว่าใครเป็นคนให้ข้าวสุนัข เมื่อไม่มีใครรับเป็นเจ้าของตนจึงประสานไปที่ นางประนอม จันทร์หนู รองนายก อบต.บางขนุน ,นางสาวทองเลื่อน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.บางขนุน ก่อนสั่งการให้นายนันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช พยาบาลเทคนิค พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการยิงยาสลบสุนัขจรทั้ง 3 ตัว แล้ว นำขึ้นรถ พาไปกักบริเวณเพื่อประชาสัมพันธ์หาบ้านให้กับสุนัขทั้ง 3 ตัว
โดยทาง ดร.นนทพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณทางรองนายก อบต.และคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยความว่องไว ขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอย่างทันท่วงที ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าสุนัขจรทั้ง 3 ตัวจะย้อนกลับมากัดแมวของตนเองอีกเมื่อไหร่ เพราะหน้านี้แมวของตนเองชื่อ "จอห์นวิค" ก็โดนสุนัขจรทั้ง 3 ตัวนี้กัดตายมาแล้ว ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจและสบายใจขึ้นมาก ก็ต้องขอขอบคุณทาง อบต. บางขนุน ที่ทำงานลงพื้นที่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้