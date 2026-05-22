ผบช.ภ.1 แถลงจับแถลงจับยา 8.9 ล้านเม็ด ผู้ต้องหา 4 คน แก๊งค์เปาK2

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 พ.ค. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอำพร ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต พ.ต.อ. อดิเรก โปธิปัน ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุม ยาเสพคิด(ยาบ้า) จำนวน 8,900,000 เม็ด ผู้ต้องหา 4 คน 1.นายวิโรจน์หรือเปา พัทธิกุล อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 61/156 หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 นายวัชรพงษ์หรือโต้ง สุขหนองหว้า อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 82/2 หมู่ 8 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จ. สุรินทร์ 3 น.ส.ปริฉัตรหรือบี ศิริเกตุ อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 102/361 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ 4 Mrs.PANATDA ONSOUNA หรือปาย อายุ 26 ปี สัญชาติลาว อาวุธปืนพกสั้น ลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 6 นัด, ระเบิดลูกเกลี้ยง จำนวน 1 ลูก รถตู้ทึบยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีขาว หมายเลขทะเบียน ยข-3388 ชลบุรี ที่ใช้ในการขนยา และ รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีแดง หมายเลขทะเบียน 1ชธ 4732 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่เป็นรถนำ
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนยาเสพติดจากจังหวัดสระบุรี โดยใช้รถกระบะตู้ทึบ เพื่อจะนำยาเสพติดมาเก็บไว้ที่บริเวณภายในบ้านไม่มีเลขที่ หมู่บ้านปั้นทองนิเวศน์ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาบ้าจำนวน 8,000,000 เม็ด,อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก, ระเบิด จำนวน 1 ลูก ) นอกจากนี้ยังจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 4 คน โดยจากการสอบสวนขยายผลทราบว่า ยังมียาเสพติดอยู่อีก 1 ที่ ภายในบ้านเช่า เลขที่ 20 ม.3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว พบยาบ้าอยู่ภายในบ้านอีกจำนวน 900,000 เม็ด รวมเป็นการจับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) ได้ทั้งสิ้น 8,900,000 เม็ด
โดยจากการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม พบว่านายวิโรจน์หรือเปา พัทธิกุล อายุ 42 ปี เคยมีประวัติปล้นทรัพย์ และ น.ส.ปริฉัตรหรือบี ศิริเกตุ อายุ 21 ปี เคยมีประวัติทำร้ายร่างกาย
ในเบื้องต้น หากผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า ยาชุดดังกล่าวจะเก็บไว้ที่จุดดเพื่อเป็นการพักสินค้า ตอนที่ทางนายทุนจะแจ้งว่าจะต้องนำไปส่งที่ไหน โดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะลำเลียงมาจากภาคเหนือ ในเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 4 คนว่า โดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 1 เพิ่มเติมว่ามีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย" ก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ. คูคต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 กล่าวเปิดเผยว่า การปฏิบัติการจับกุมคดียาเสพติดถือว่าเป็นการจับกุมรายสำคัญที่เป็นเครือข่ายโกดัง ยาเสพติด สามารถจับกุมได้ 8,900,000 เม็ด ซึ่งในการขนย้ายและลำเลียงยาเสพติดของคนร้ายถือว่าเป็นการขนส่งที่คนร้ายพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการขนส่ง ลำเลียงโดยรถยนต์กระบะตู้ทึบ ใส่ถุงดำแบบพลาสติก จำนวน 40 กระสอบ และใช้ในส่วนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดพักยา คาดว่ามีการลำเลียงมาพักไว้ได้สักพักใหญ่แล้ว ไม่พบพฤติกรรมว่าใช้บ้านเช่าเป็นที่พักลอตใหญ่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วย เป็นหูเป็นตาสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบ พฤติกรรมต้องสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติการดังกล่าว ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล