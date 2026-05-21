ปกครองบุกทลายบ่อนใหญ่ในโรงแรมเมืองปากน้ำ ตะลึงพบเงินหมุนเวียนวันละ 40 ล้าน

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนใหญ่กลางโรงแรมสมุทรปราการ รวบนักพนันยกแก๊ง ยึดเงิน-ชิปเกือบ 7 ล้าน พบเงินหมุนเวียนวันละ 43 ล้าน
วันนี้ (21 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำกำลังเข้าตรวจค้นและทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ขณะเข้าตรวจค้น พบกลุ่มนักพนันจำนวนมากกำลังลักลอบเล่นการพนันอยู่ภายใน เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวทั้งหมด พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปพนัน มูลค่ารวมเกือบ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่าบ่อนดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนสูงถึงวันละประมาณ 43 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป