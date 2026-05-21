หมอแก้กรรมรอดคุก! ศาลอาญา ให้ประกัน สั่งห้ามยุ่งเกี่ยวเหยื่อผู้เสียหาย

หมอแก้กรรมรอดคุก! ศาลอาญา ให้ประกัน วงเงิน 1.5 แสนบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวผู้เสียหาย ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
วันนี้ (21 พ.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองกำกับการปราบปราม นำตัวนายไพศาล อายุ 67 ปี ผู้ต้องหาในคดีข่่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพรากผู้เยาว์อายุกว่่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร มาฝากขังต่อศาลอาญา
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันทื่ 7 พ.ค.2569 นายธรธัญย์ เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายไพศาล ผู้ต้องหา โดยผู้ร้องมีอาการปวดหัวเรื้อรัง แต่แพทย์แจ้งว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มารดาของผู้กล่าวหาจึงพาไปพบกับนายไพศาล ซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาอาการป่วยให้หายขาดได้ด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ ประกอบกับผู้ต้องหาเคยออกรายการทีวี มีชื่อเสียง ทำให้ดูน่าเชื่อถือจึงพาไปหาผู้ต้องหาที่ตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ต่อมาวันที่ 2 พ.ค.ผู้กล่าวหาและมารดาได้เดินทางไปถึงและรอคิวจนกระทั่งเวลา 17.30 น. ผู้ต้องหาบอกว่าตัวผู้กล่าวหามีกรรมหนักให้รอเป็นคิวสุดท้าย พอเวลา 19.30 น. จึงเรียกให้ผู้กล่าวหาเพียงคนเดียวให้เดินตามไปห้องที่ 2 และให้ถอดเสื้อผ้าก่อนลงมือทำอนาจารผู้กล่าวหา ก่อนกำชับว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง
ก่อนที่เวลา 22.00 น.ในวันเดียวกันผู้ต้องหาได้บอกว่าจะต้องทำพิธีแก้กรรมอีกครั้ง โดยให้ผู้กล่าวหามายืนตรงหน้า และได้กระทำอนาจารอีกครั้ง เป็นเหตุให้ผู้กล่่าวหาได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากและได้รับความเสียหาย จึงเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อผู้ต้องหา
พนักงานสอบสวนจึงได้รอวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับ ก่อนวันที่ 19 พ.ค.จะได้รับแจ้งว่านายไพศาลอาศัยอยู่ในบ้านพัก ต.ป่าซาง จึงแสดงตนพร้อมแสดงหน้าหมายจับ ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันและไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่าต้องจับกุมตามหมายจับ พร้อมแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นจับกุม
ส่วนนายสมัชญ์ อายุ 18 ปี พร้อมน.ส.ชมพูนุท มารดา ได้ไปพบผู้ต้องหาเพราะเชื่อว่าผู้ต้องหาสามารถรักษาอาการปวดหลังได้โดยวิธีเหนือธรรมชาติ ก่อนที่ผู้เสียหายพร้อมพวก 4 คนจะเดินทางไปยังบ้านของผู้ต้องหา ก่อนในวันที่ 9 ก.พ.ผู้ต้องหาได้เรียกผู้กล่าวหาและพวกเข้าไปพบและสอบถามอาการป่วย แต่ผู้ต้องหากลับไม่สนใจอาการป่วย สอบถามเกี่ยวกับอายุ ก่อนเรียกเข้าไปในห้่องเพียงลำพังก่อนที่คนอื่นที่มากับผู้เสียหายจะออกไปรับประทานอาหาร อันเป็นการพาหรือแยกผู้กล่าวหาขณะอายุ 17 ปีเศษ ออกไปจากการดูแลของผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ต้องหาได้สั่งให้นั่งสมาธิและสอบถามผู้เสียหายเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ ก่อนกระทำอนาจารแต่ผู้เสียหายตกใจรีบขยัยตัวออกห่าง หลังจากนั้นได้ให้ผู้เสียหายกลับไปนั่งที่เก้าอี้เช่นเดิม เป็นการกระทำอนาจารต่อผู้เยาว์ หลังจากนั้นผู้เสียหายเล่าให้ผู้กล่าวหาฟัง การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง จึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้อื่นไม่สามารถขัดขืนได้ กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยบุคคลนั้นอยู่ในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ อัยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 มาตรา 278 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 3 (18) แห่งพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 30 พ.ศ.2568 และพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และจะครบกำหนดควบคุมตัว 48 ชั่วโมงในวันที่ 21 พ.ค.2569 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่ 21 พ.ค.2569 ถึง 1 มิ.ย.2569
พร้อมทั้งคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหากระทำผิดร้ายแรง หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผากขังได้
ภายหลังนายไพศาล ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ศาลอาญา มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับตามเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ 67 ปี และมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ซึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน โดยมีประกันในวงเงิน 150,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลทุก 2 เดือน และห้ามผู้ต้องหากระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้, ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัว, ห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดี กับห้ามผู้ต้องหาเดินทางนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ทำ โดยให้ทำสัญญาประกัน