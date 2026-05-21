เปิดคาเฟ่บังหน้า!แอบซุก “โบท็อกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน” ปคบ.-อย.ยึดของกลางมูลค่า 4 ล้าน

ปคบ.-อย. บุกค้นร้านกาแฟย่านลาดพร้าว แอบซุก “โบท็อกซ์-ฟิลเลอร์เถื่อน-ปากกาลดน้ำหนัก” กว่า 700 ชิ้น มูลค่า 4 ล้าน ส่งขายคลินิกเสริมความงามเกือบ 60 แห่ง ทั่วกรุง-ตจว. เตือนฉีดเข้าหน้าเสี่ยงเน่า-เสียโฉมถึงตาย!
วันนี้ ( 21 พ.ค. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจสอบร้านกาแฟแห่งหหนึ่งย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่าถูกใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายรายใหญ่ ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 67 รายการ จำนวนกว่า 777 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท มีทั้งกลุ่มยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา และเครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายในสถานที่ไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วยฟิลเลอร์กลุ่ม Hyaluronic Acid, โบท็อกซ์แบรนด์ดัง (Nabota, Aestox, Hutox, Xeomin), ปากกาลดน้ำหนัก (Mounjaro), ยาชาแบบครีม และวิตามินฉีดผิวและ อุปกรณ์สำหรับแพ็กสินค้าเตรียมจัดส่ง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนว่ามีขบวนการลักลอบจำหน่ายยาฉีดเสริมความงามไม่มีทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงแกะรอยจนพบว่า ร้านกาแฟย่านลาดพร้าวแห่งนี้ถูกใช้เป็น "คลังสินค้าบังหน้า"
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนเองประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามควบคู่ไปกับร้านกาแฟ โดยอาศัยสิทธิ์การเป็นเจ้าของคลินิกสั่งซื้อยาและเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง จากนั้นจะนำสินค้าทั้งหมดมาซุกซ่อนไว้ที่ร้านกาแฟ และเปิดเพจขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้พนักงานในร้านกาแฟช่วยกันแพ็กของ และส่งผ่านระบบไรเดอร์หรือบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อกระจายไปยังคลินิกเสริมความงามทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 50 แห่ง ทำแบบนี้มานานกว่า 2 ปีแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนักตาม พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ ในความผิดฐาน“ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายยาไม่มีทะเบียนตำรับยา, ขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน”
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะประสานงานกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่า ของกลางที่ยึดได้นั้นมี "ยาปลอม" ปะปนอยู่ด้วยหรือไม่ พร้อมฝากเตือนประชาชนว่า ก่อนจะฉีดอะไรเข้าสู่ร่างกาย ต้องเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควรตรวจสอบเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ อย. หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ทุกครั้ง เพราะยาลดน้ำหนักหรือยาฉีดเถื่อนเหล่านี้ หากเกิดการแพ้รุนแรงอาจทำให้เสียโฉมหรือถึงแก่ชีวิตได้
ขณะที่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวว่า การทลายแหล่งพักยาครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรยาเถื่อนที่จะหลุดรอดเข้าสู่ตลาดความงาม เนื่องจากสถานที่จัดเก็บในร้านกาแฟดังกล่าวไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิหรือมาตรฐานการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ (Cold Chain) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ยาเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการคลินิกความงามทั่วประเทศ อย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกเพื่อลดต้นทุน เพราะเท่ากับเป็นการเอาชีวิตของคนไข้ไปแขวนอยู่บนความเสี่ยงอย่างขาดจิตสำนึก