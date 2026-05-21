สั่งแกะภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ 10 นาที วิเคราะห์เหตุรถไฟชนรถเมล์

รอง ผบก.น.1 เผยสั่งพนักงานสอบสวนแกะภาพชอตต่อชอตก่อนเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ย้อนหลัง 10 นาที เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียด
วันนี้ (21 พ.ค.) พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์ ว่า ภายหลังได้รับฟังผลการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานนี้ (20 พ.ค.) ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนจัดทำภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ 10 นาที แบบชอตต่อชอตเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียด
โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟ การทำงานของพนักงานควบคุมไม้กั้น และเส้นทางการเดินรถของรถเมล์ รวมถึงรถคันอื่นในจุดเกิดเหตุ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ซึ่งการจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องน้ำหนักหรือระยะเบรกของรถไฟบรรทุกสินค้า เนื่องจากเป็นรถคนละประเภท และตำรวจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าว จึงต้องรอผลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามายืนยันอีกครั้ง
ส่วนการจำลองเหตุการณ์ที่ผ่านมา เน้นตรวจสอบเรื่องวิสัยทัศน์ในการมองเห็น สภาพแวดล้อม และการทำงานของระบบสัญญาณเตือน โดยพบว่าสัญญาณไฟสีขาว 5 ดวง ซึ่งหมายถึงเส้นทางข้างหน้าปลอดภัย สามารถมองเห็นได้ชัดจากระยะไกลกว่า 1 กิโลเมตร
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำภาพจากการจำลองมาเปรียบเทียบกับเวลาจริงแบบนาทีต่อนาที หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน อาจต้องลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ด้านความคืบหน้าการสอบสวน ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากแถบบันทึกความเร็ว หรือกล่องดำของรถไฟ ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ รอง ผบช.น. ยังสั่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลัง เพื่อดูพฤติกรรมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณรางรถไฟก่อนเกิดเหตุ ว่ามีการขับเข้ามาหยุดหรือเคลื่อนตัวอย่างไร เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะช่วงที่รถหยุดนิ่งอยู่บนราง ส่วนคนขับรถเมล์สาย 206 ขณะนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว แต่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้อีก 1 ราย จึงขอให้ญาติหรือผู้ที่ติดต่อผู้สูญหายไม่ได้ เข้าตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อยืนยันตัวตนต่อไป