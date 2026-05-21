ผลพิสูจน์ร่างเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ยืนยันได้แล้ว 7 ราย ส่วนร่างสุดท้ายเป็นชาย ยังไม่พบญาติ

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวช เผยคืบหน้าผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยุคคลเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ยืนยันได้แล้ว 7 ราย ส่วนร่างสุดท้ายเป็นเพศชาย ยังไมีญาติมาติดต่อ
วันนี้ (22 พ.ค.) พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยยืนยันผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ว่า ขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้วทั้งหมด 7 ราย จากเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ และส่งคืนให้กับครอบครัวแล้ว 5 ราย ขณะที่อีก 2 ราย อยู่ในกระบวนการดำเนินการเรื่องของเอกสารกับตำรวจ สน.มักกะสัน
ส่วนชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้น เป็นชิ้นส่วนของแขน เท้า และมือ เนื่องจากโดนความร้อนจนหลุดหรือแตกออกมาได้ ไม่ใช่ของร่างใดร่างหนึ่ง และทั้งหมดได้ถูกจับคู่ประกอบร่างแล้ว เพราะส่วนใหญ่ร่างไม่ได้ถูกทำลายมาก
ส่วนปัญหาอยู่ที่เคสสุดท้าย หลังก่อนหน้านี้ไม่มีญาติเข้ามาติดต่อ แต่เริ่มมีความหวัง หลังเมื่อวานนี้มีคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ได้ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้ว เนื่องจากสงสัยว่าเพื่อนตัวเองหายไปในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาเกิดเหตุ และยังไม่สามารถติดต่อได้ แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นสายสัมพันธ์ด้านโลหิต ขณะนี้คาดว่า พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำหาข้อมูล เพื่อหาวิธีการติดต่อญาติและตรวจเก็บดีเอ็นเอผู้ต้องสงสัย ว่าอาจสูญหายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการซักประวัติ เพื่อหาความเชื่อมโยง ก่อนที่นิติเวชจะตรวจเปรียบเทียบว่าดีเอ็นเอหรือสิ่งที่ส่งตรวจมา ตรงกับร่างที่เหลือหรือไม่
ส่วนร่างรายที่ 8 จากการตรวจสอบพิสูจน์ทราบ ยืนยันแล้วว่าเป็น “เพศชาย” เนื่องจากผลตรวจดีเอ็นเอและผลการตรวจภายในไม่พบมดลูก แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ เพราะชาติอาเซียนดีเอ็นเอคล้ายกันกับชาวไทย ทั้งผิวพรรณและดีเอ็นเอ จึงแยกยาก