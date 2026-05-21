"ไม้ วิพุธ" โพสต์อำลา ครบวาระสภากรุงเทพมหานครรอสู้ศึกเลือกตั้งใหม่ 28 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันที่ 21 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันครบวาระสภากรุงเทพมหานคร ส.ก.ทั้ง 50 คน ที่เป็นตัวแทนชาวกรุงเทพฯ จำนวน 50 เขต ก็จะดำรงตำแหน่งครบวาระวันนี้ โดยจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ พร้อม ผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569

ล่าสุด นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.บางรัก และยังมีตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนื่องจากครบวาระ ไปรอลุ้นผลการเลือกตั้งครั้งใหม่หลังประกาศเดินหน้าต่อ ณ พื้นที่เดิมในฐานะผู้สมัครสังกัดอิสระ ได้โพสต์ facebook ส่วนตัวพร้อมลงภาพการทำงานตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ว่า ครบ 4 ปี ของการทำหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ผมใช้สติคิดเพื่อแก้ไขปัญหา ใช้หัวใจนำในการทำงานและใช้สองมือนี้ ลงมือทำเพื่อประชาชนผมได้เห็นกรุงเทพมหานครในแทบทุกมิติ

ตั้งแต่วันที่เมืองเงียบที่สุดในช่วงโควิด วันที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหว น้ำท่วม วันที่ติดตามปัญหาถนนยุบ
วันที่นั่งรถเข็นใส่เฝือกลงพื้นที่ และวันที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ ผมมีโอกาสได้ร่วมผลักดันการแก้ไขข้อกฎหมาย ร่วมขับเคลื่อนข้อบัญญัติของเมืองเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการสร้างความร่วมมือกับเมืองต่างๆในต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ผมอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง แต่ผมพยายามทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลังที่สุดในทุกวัน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ และทุกคำวิจารณ์ เพราะทั้งหมดนี้ ทำให้ผมเติบโตขึ้นมากจริงๆ และผมยังเชื่อเสมอว่า “เมืองจะดีขึ้นได้ เมื่อคนทำงานไม่หายไป ในวันที่ประชาชนต้องการ” ขอบคุณประชาชนทุกท่าน ขอบคุณทีมงานทุกคน รวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่าน เพื่อน พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ที่คอยสนับสนุนและให้ความไว้วางใจผมมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจครับ"

"ไม้" วิพุธ ศรีวะอุไร.



















