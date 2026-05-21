รพ.ตำรวจ โชว์เทคโนโลยีผ่าตัดไทรอยด์ผ่านช่องปากไร้แผล เปิดประชุมนานาชาติ ‘Thyroid NOTES 2026’

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ 'Thyroid NOTES 2026' ชูเทคโนโลยีผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมศัลยกรรมสู่สากล ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
วันนี้ (21 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบไร้แผลนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2569 (The 7th International Thyroid NOTES Conference 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 พฤษภาคม 2569 ภายใต้หัวข้อ “SCARLESS REFINED INNOVATIVE : Shaping the Future of Thyroid Surgery” โดยมีศัลยแพทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม
สำหรับการประชุมระดับนานาชาติดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมด้านการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องระหว่างศัลยแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก โดยมุ่งเน้นการต่อยอดเทคนิคการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากแบบไร้รอยแผล ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทางศัลยกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลที่มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ อาทิ Raymon H. Grogan MD, MS, FACS, Vidal Fortuny Jordi MD, Gustavo Fernandez-Ranvier MD, FACS, Ram Moorthy MD, Hoon Yub Kim MD, PhD, FACS, Li Hok Nam MD และ Angkoon Anuwong MD, FACS, FRCS(T)
นอกจากส่วนของการบรรยายทางวิชาการแล้ว ยังมีการสาธิตการผ่าตัดและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อที่สำคัญต่อวงการศัลยกรรม อาทิ การสาธิตการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Live Surgery: Transoral Robotic-Assisted Total Thyroidectomy - TORT), การสาธิตการผ่าตัดผ่านกล้องความละเอียดสูง (4K Live Surgery: Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach), การฝึกปฏิบัติกับร่างอาจารย์ใหญ่ (Hands-on Soft Cadaveric Workshop) และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการระเหยต่อมไทรอยด์ (Thyroid Ablation Workshop) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่จัดงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์จากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุดที่พร้อมสนับสนุนการรักษาพยาบาลแห่งอนาคต