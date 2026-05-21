โผล่อีกราย อดีตนายแบบเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรม แฉเพิ่งกินน้ำพริก ทำปวดแสบปวดร้อน

อดีตนายแบบร้องทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังเคยตกเป็น 1 ในเหยื่ออาจารย์แก้กรรมออกอุบายอมอวัยวะเพศอ้างทำพิธี ซ้ำทำเอาปวดแสบปวดร้อน หลังอาจารย์เพิ่งกินน้ำพริก
วันนี้ (21 พ.ค.) ที่เพจสายไหมต้องรอด นายบี (นามสมมุติ) อายุ 44 ปี อดีตนายแบบ ซึ่งเป็นเหยื่ออีก 1 คน ของอาจารย์แก้กรรมอมมังกร จ.ลำพูน ได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน
นายบี เปิดเผยว่า ตนได้รู้จักกับผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แก้กรรมชื่อดังคนนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ชักชวนตนให้ไปพบอาจารย์เพื่อดูอดีตชาติ ตนจึงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของตนซึ่งเป็น “ลูกสะใภ้ของรัฐมนตรีท่านหนึ่ง” ในสมัยนั้น ปัจจุบันท่านก็มีลูกเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส.คนดังในปัจจุบันได้ฟัง เพื่อนจึงสนใจและขอเดินทางไปแก้กรรมด้วย
สาเหตุที่เพื่อนของตนซึ่งเป็น “ภรรยานักการเมืองคนดัง” ต้องการไปพบอาจารย์แก้กรรม เนื่องจากตอนนั้นเพื่อนตนระแคะระคายมาว่าสามีแอบไปมีเมียน้อย และมีคนทักว่าเมียน้อยอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ จึงอยากไปพบอาจารย์คนดังกล่าวเพื่อแก้กรรม เมื่อไปถึงเป็นเวลาช่วงเที่ยง มีคนรอคิวพบเพื่อแก้กรรมจำนวนมาก ตนได้คิวลำดับที่ 29 ส่วนเพื่อนได้คิวที่ 30
จากนั้นอาจารย์คนดังกล่าว ได้เดินลงมาดูรายชื่อคนที่จะขึ้นไปแก้กรรม จึงเห็นว่าเพื่อนของตนมีนามสกุลตรงกับรัฐมนตรีคนดังในอดีต อาจารย์จึงถามว่าคิวที่ 30 เป็นอะไรกับรัฐมนตรี เพื่อนตนจึงตอบว่า เป็นลูกสะใภ้ จากนั้นอาจารย์ได้หันมามองหน้าตน และถามว่าตนมาด้วยกันหรอ ตนจึงตอบไปว่าใช่ มาเป็นเพื่อนเพื่อน อาจารย์จึงบอกว่า ให้ตนเดินตามขึ้นมาบนบ้าน (ลัดคิวคนอื่นจำนวนมาก) พอตนเดินตามอาจารย์ขึ้นไปบนบ้าน ก็เห็นมีสำรับกับข้าวซึ่งมีน้ำพริก 2-3 อย่าง เช่น น้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง อยู่ในสำรับ เหมือนอาจารย์เพิ่งกินข้าวเสร็จ
เมื่อตนเข้าไปในห้องอาจารย์ก็ออกอุบายแก้กรรม แบบที่นักพูดคนดังเล่าในงานเดี่ยวไมโครโฟน คือสอบถามวันเดือนปีเกิด และให้ตนจับมืออาจารย์ จากนั้นอาจารย์แลบลิ้นมุมปาก ก่อนจะนำมือตนไปแตะตามส่วนต่างๆของร่างกาย โดยทุกครั้งจุดสุดท้ายจะไปจบที่บริเวณอวัยวะเพศทุกครั้ง ทำอยู่แบบนี้ประมาณ 3 รอบ จากนั้นรอบที่ 4 เมื่ออาจารย์แตะส่วนต่างๆ ของร่างกายแล้ว อาจารย์ได้ใช้มือดึงกางเกงตนลงไปกองกับพื้น (ตนใส่กางเกงขาสั้น) จากนั้นอยู่ๆ อาจารย์ได้ใช้ปากอวัยวะเพศของตนทันที ตอนนั้นตนตกใจมาก และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศเนื่องจากอาจารย์เพิ่งกินน้ำพริกมา ตนจึงผลักหัวอาจารย์ออก และรีบวิ่งไปหยิบขวดน้ำที่วางอยู่ในห้องล้างอวัยวะเพศ
จากนั้นก็รีบวิ่งออกจากห้องมาในสภาพเสื้อผ้าเปียกแฉะ และวิ่งหนีออกมาจากบ้าน พอมาเจอเพื่อน เพื่อนจึงถามว่าเป็นไงบ้าง อาจารย์ทักว่าไงบ้าง ตนจึงบอกกับเพื่อนว่ากลับเลยกลับตอนนี้ เดี๋ยวจะล่าทุกอย่างให้ฟังบนรถ เมื่อขึ้นรถตนจึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้เพื่อนฟังทั้งหมด
กระทั่งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ดูรายการโหนกระแส เห็นมีผู้เสียหายมาร้องเรียนกับพี่เอก สายไหมต้องรอด จึงได้คุยกัยเพื่อนว่าตนอยากจบเรื่องนี้ เพราะร่วม 20 ปีที่ผ่านมา ตนไม่สามารถลบเรื่องนี้ออกจากหัวได้เลย กระทั้งเมื่อเช้าเห็นข่าวตำรวจกองปราบ บุกไปจับอาจารย์คนนี้ ตนจึงอยากออกมาแจ้งความ หรือออกมาเป็นพยานให้กับผู้เสียหายรายอื่นๆ ที่เคยถูกกระทำแบบตนให้ได้รับความเป็นธรรม
ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด กล่าวว่า ขณะนี้กำแพงศรัทธาหรือความงมงาย ได้พังทลายลงแล้ว เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้เสียที่เคยถูกกระทำ เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ เปิดเผยตัวอีกจำนวนมาก โดยตนจะรวบรวมผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความอีก โดยนายเอกภพ พูดทิ้งท้ายว่า ไม่แน่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์ อาจจะชื่อ “เอก สายไหม” แบบที่พี่หนุ่ม กรรชัย พูดในรายการข่าวเที่ยงก็เป็นได้