กองปราบหิ้ว"หมอดูอมแก้กรรม"ฝากขังผัดแรก -คัดค้านประกันตัว

ตำรวจกองปราบคุมตัว "อาจารย์ไพศาล" หมอดูหลอกอมนกเขาแก้กรรม ฝากขังศาลผัดแรก พร้อมคัดค้านประกันตัว เกรงยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน-ข่มขู่ผู้เสียหาย
วันนี้ (21 พ.ค., ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. ได้ควบคุมตัว นายไพศาล หรือ อาจารย์ไพศาล (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา "ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้" และ "พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา เพื่อการอนาจาร" มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วัน โดยท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการณ์กระทำความผิดซ้ำซาก มีเหยื่อหลายราย และเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือข่มขู่ผู้เสียหาย
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้เปิดปฏิบัติการ "ปิดฉากนักแก้กรรม นิมิตพิสดาร" เข้าจับกุม นายไพศาลได้ที่บ้านพักใน จ.ลำพูน หลังผู้เสียหาย 2 ราย เข้าแจ้งความว่า ถูกนายไพศาลล่อลวงไปทำพิธีแก้กรรมโดยการ "อมอวัยวะเพศ" หรือที่นายไพศาลอ้างว่าเป็นการ "แก้กรรมแบบพราหมณ์ฮินดู"
จากการตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมาก รวมทั้งหนังสือรุ่นของสถาบันต่าง ๆ เอกสารประวัติพระและวัด และข้อมูลผู้เสียหาย ซึ่งนายไพศาลนำมาใช้สร้างเรื่องราวเพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย อีกด้วย