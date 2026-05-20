อโศกโมเดล! บช.น.รับมอบธงแดงให้ 88 สน.รณรงค์ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย หยุดให้คนข้าม"

วันนี้ (20 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.เป็นประธานในพิธีรับมอบธงแดงข้ามถนน จำนวน 1,760 ผืน เพื่อส่งมอบให้ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ทั้ง 88 แห่ง ใช้อำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน บริเวณทางข้ามทางม้าลาย โดยมี พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 ผู้แทนจาก บก.อก.บช.น. บก.จร.และ บก.น.1-9
พล.ต.ต.ธวัช กล่าวว่า การรับมอบธงแดงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บช.น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.และการกำกับดูแลงานจราจรโดย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบข.น.
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้เดินเท้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย หยุดให้คนข้าม" หรือ "อโศกโมเดล" ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณทางข้าม ด้วยการถือธงแดงเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง และเคารพสิทธิของคนข้ามถนน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน.