ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบปมโซเชียลแฉ “บ่อนจีนเทา” กลางเยาวราช สุดท้ายไม่พบร่องรอย

โฆษก ตร. เผย ผบ.ตร.สั่ง บช.น. ตรวจสอบบ่อนจีนเทากลางเยาวราช หลังโซเชียลแฉเปิดกาสิโนลับชั้น 10 สุดท้ายไม่พบบ่อน-ไร้ร่องรอย ย้ำหากปล่อยมีพนันผิดกฎหมาย เจอโทษทันที
วันนี้ (20 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า มีกลุ่ม “จีนเทา” ย้ายกาสิโนจากประเทศเพื่อนบ้านมาเปิดลักลอบภายในอาคารจอดรถชั้น 10 ของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ย่านซอยมังกร เขตเยาวราช โดยเปิดรับเฉพาะลูกค้าระดับ VIP ชาวจีนเท่านั้น
ภายหลังรับทราบข้อมูลดังกล่าว พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการด่วนให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ประสานไปยัง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที หากพบว่ามีการเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมายจริง ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมรายงานผลโดยเร็ว
ต่อมา กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ส่งชุดสืบสวนหลายหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมประสานขอความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงเข้าตรวจค้นพื้นที่จริงตามจุดที่ถูกกล่าวอ้างในโซเชียล
ผลการตรวจสอบไม่พบบ่อนการพนันของกลุ่มจีนเทา หรือร่องรอยการลักลอบเปิดกาสิโนแต่อย่างใด
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแล้ว โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เข้มงวดด้านการข่าวและการตรวจสอบสถานประกอบการ หากพบว่าหน่วยใดบกพร่อง ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ จะถูกดำเนินการทางวินัยตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ทันที โดยไม่มีการละเว้นเด็ดขาด