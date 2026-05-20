ป.ป.ส. ลุยจันทบุรี เยี่ยม “จันทารักษ์” ต้นแบบฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดภาคตะวันออก

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่จันทบุรี เยี่ยม “จันทารักษ์” ต้นแบบฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดภาคตะวันออก พร้อม เดินหน้าเปลี่ยน “เนิน FM” ย้ำ “รู้ต้องแจ้ง” ผ่านสายด่วน 1386
วันนี้ (20 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (19 พ.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ทั้งด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ ได้เดินทางไปยัง “ศูนย์จันทารักษ์” กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 115 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “จันทารักษ์ รุ่นที่ 5” โดยมี พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
ศูนย์จันทารักษ์ เป็นโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (Long Term Care) ของจังหวัดจันทบุรี ที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่านการฟื้นฟู ซึ่งที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถเลิกยาเสพติดได้ในอัตราที่สูง โดยดำเนินงานต่อเนื่องมาแล้ว 5 รุ่น มีผู้ผ่านการฟื้นฟูจำนวน 234 คน ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก โดย “จันทารักษ์ รุ่นที่ 5” ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 8 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลา 120 วัน มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูจำนวน 50 ราย
พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ขอให้ทุกคนรักษาความตั้งใจและความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 120 วันของการฟื้นฟูไว้ และนำไปต่อยอดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าใจเราไม่หนักแน่นพอ ไม่ว่ายาเสพติดชนิดใดเข้ามา เราก็อาจกลับไปยุ่งเกี่ยวได้อีก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ใจของเรา
จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ “ชุมชนเนิน FM” จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายอโนทัย ทรัพย์บรรจง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง ตรวจค้นชุมชนพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชุมชนเนิน FM ถือเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหายาเสพติดมายาวนาน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกวาดล้างยาเสพติด การค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และการจัดตั้ง “อาสาสมัครชุมชนเนิน FM” เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแลชุมชน
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าแม้ภาพรวมการปราบปรามยาเสพติดจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำว่า “การที่คนในชุมชนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดเกิดความยั่งยืน” พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้หลัก “รู้ต้องแจ้ง” หากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยระบุว่า จันทบุรีถือว่ามีจุดแข็งที่โดดเด่นด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันของฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญและเป็นโอกาสอันดีของชาวจันทบุรีในการเดินหน้า “คืนคนดีสู่สังคม”