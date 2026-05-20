ผบ.ตร.สั่ง "บิ๊กเต่า" แจ้งจับ "พ.ต.อ.วิรุตม์" หมิ่นฯ ใส่ร้ายตำรวจเป็น"องค์กรอาชญากรรม-เก็บส่วย"

ผบ.ตร. มอบอำนาจ "บิ๊กเต่า" แจ้งความดำเนินคดี "พ.ต.อ.วิรุตม์" หมิ่นประมาทฯ หลังให้สัมภาษณ์รายการ"ถกไม่เถียง" กล่าวหาตำรวจเป็น"องค์กรอาชญากรรม-เก็บส่วยทั่วประเทศ" ชี้กระทบภาพลักษณ์-ศรัทธาประชาชนอย่างรุนแรง
วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ กก.1 บก.ป. มีรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มอบอำนาจให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328
รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่ พ.ต.อ.วิรุตม์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ถกไม่เถียง” ทางช่อง Tero Digital เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 โดยมีเนื้อหาบางช่วงกล่าวพาดพิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในลักษณะว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรม” รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเก็บส่วยในหลายรูปแบบทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้อยคำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการใส่ความอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจ ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก จึงมอบหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดต่อไป
พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจผู้ผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการด้านกฎหมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) โดยมีบทบาทสำคัญในการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมและเรียกร้องการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจอย่างตรงไปตรง