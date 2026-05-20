หนุ่มโรงงานขี่ จยย.เสียหลักล้มกลิ้งเข้าใต้ท้องเมล์ ถูกทับหัวดับสลด

หนุ่มโรงงานวัย 35 ปี ขี่ จยย.บนถนนพระราม 2 เสียหลักล้มกลิ้ง ร่างมุดเข้าใต้ท้องรถเมล์ถูกล้อหลังทับหัวเสียชีวิตคาที่
วันนี้ (20 พ.ค.) พ.ต.ท.ณรงค์ เทียนกัณฑ์เทศน์ สว.สอบสวน สน.แสมดำ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถประจำทางเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บริเวณถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนพระราม 2 ขาออก มุ่งหน้า มหาชัย บริเวณช่องทางคู่ขนาน เป็น 2 ช่องทางจราจร เนื่องจากมีการก่อสร้างทางยกระดับ พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่กลางถนน เป็นชาย สวมใส่กางเกงยีนส์สีเทา เสื้อยืดสีดำ สวมทับด้วยเสื้อกันฝน สภาพนอนคว่ำหน้า ที่บริเวณศีรษะ ถูกรถเมล์ทับร่าง จนทำให้ศีรษะแหลกเหลว
ต่อมาทราบชื่อผู้ตายคือ นายกฤษณุ ทองอ่อน อายุ 35 ปี เป็นพนักงาน โรงงานแห่งหนึ่ง ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Filano สีเทา สภาพด้านข้างรถ ด้านขวามีรอยถลอก ห่างออกไป อีก 100 เมตร พบรถเมล์ สาย140 วิ่งระหว่างมหาชัย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยพบว่าล้อหลัง ด้านซ้าย มีคราบเลือด ติดอยู่ที่ซุ้มล้อ
นายจือ อายุ 45 ปี เป็นพนักงานขับรถ โดยคนขับรถเมล์ให้การว่าตนเอง กำลังขับรถ มุ่งหน้าไปมหาชัย ระหว่างเกิดเหตุ อยู่ในช่องทางเดินรถที่ 2 พบว่าผู้ตาย ขับรถล้ม แล้วร่างมุดเข้าใต้ท้องรถ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวน สน.แสมดำ จะประสานทางญาติให้มาติดต่อรับศพ เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ในส่วนคนขับรถเมล์ ได้เชิญตัวไปสอบสวนที่ สน.แสมดำ เพื่อพิจารณาแจ้งข้อ