กองปราบยึดหนังสือรุ่น! มัด "อ.ไพศาล" แต่งนิยายเจ้ากรรมนายเวรหลอกชำเราเหยื่อ-พบแชตเซ็กซ์สุนัข!

กองปราบแถลงรวบ "อาจารย์ไพศาล" คาบ้านลำพูน อ้างระลึกชาติ ลวงเหยื่อทำพิธีสองต่อสองก่อนชำเราแก้กรรม ตร.ค้นเจอหลักฐานเด็ด สวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นสถาบันดัง 13 เล่มมาเนียนแต่งนิยายอ้างเจ้ากรรมนายเวรหลอกเหยื่อ พบแชตวิตถารกับสุนัข-ภาพอนาจารเพียบ เผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
วันนี้ ( 20 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “ปิดฉากนักแก้กรรม นิมิตพิสดาร” นำกำลังเข้าจับกุม นายไพศาล (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2840 /2569 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ”และหมายจับศาลอาญาที่ 2841 /2569 ข้อหา “พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา เพื่อการอนาจาร ” พร้อมตรวจยึดของกลางอาทิเสื้อผ้า และผ้าขาวม้า ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ, หนังสือรุ่นของโรงเรียนต่าง ๆ 13 รายการ, เอกสาร/หนังสือแสดงประวัติพระและวัด 85 รายการ, เอกสารแสดงข้อมูลผู้มาติดต่อเข้าพบ/รักษาอาการป่วยกับ นายไพศาล 33 รายการ , อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7 รายการ,สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, โฉนดที่ดินและเอกสารอื่นๆรวม 198 รายการ โดยจับกุมได้ที่บ้านพักเลขที่ 119 หมู่ 2 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ เปิดเผยว่า คดีนี้มีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. แล้วจำนวน 2 ราย โดยรายแรกระบุว่า มีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง รักษาทางการแพทย์ไม่หาย ต่อมาเห็นสื่อสังคมออนไลน์ของนายไพศาลอ้างว่าสามารถรักษาด้วยการแก้กรรมได้ จึงเดินทางไปพบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่กลับถูกล่อลวงเข้าไปในห้องพิธีกรรมแบบสองต่อสอง ก่อนถูกกระทำชำเรา โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้กรรมตามตำราพราหมณ์ฮินดู
พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ กล่าวต่อว่าส่วนผู้เสียหายรายที่ 2 เข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นายไพศาลอ้างว่าสามารถรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังของมารดาผู้เสียหายได้ แต่ออกอุบายล่อลวงให้บิดามารดาเดินทางไปรอที่ร้านอาหาร จากนั้นได้ล่อลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนเข้าไปในห้อง อ้างว่ามีกรรมหนักต้องทำพิธีแก้วิบากกรรมสองต่อสอง ก่อนจะลงมืออนาจารและพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่น ๆ ที่ทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งพบว่ามีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกหลายราย
พล.ต.ต.พัฒศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า นายไพศาลมักอ้างว่าตนเองมีนิมิตพิเศษ รู้เห็นอดีตชาติและเจ้ากรรมนายเวร โดยจะสั่งให้ผู้เดือดร้อนไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ แล้วส่งภาพกลับมายืนยันว่าเห็นบุพกรรม จากนั้นจะเขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนเหยื่อหลงเชื่อยอมมอบเงินและทรัพย์สินให้จำนวนมาก
ด้าน พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ กล่าวว่า จากการนำกำลังเข้าตรวจค้น 2 จุดในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ พบหลักฐานสำคัญเป็นหนังสือทำเนียบรุ่นของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ มีการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ที่รายชื่อบุคคลอย่างเป็นระบบ คล้ายเอกสารลับ ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่อ “เจ้ากรรมนายเวร” ที่ผู้ต้องหานำไปอ้างกับเหยื่อ ตรงกับรายชื่อในหนังสือรุ่นเหล่านี้ จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาแอบอ้างข้อมูลจากหนังสือรุ่นมาแต่งเรื่องราวอดีตชาติเพื่อหลอกลวงประชาชนมาตั้งแต่ปี 2566
พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ กล่าวต่อว่าผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางรวมกว่า 85 รายการ ประกอบด้วยหนังสือประวัติพระและวัด เอกสารรายชื่อผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7 รายการ ซึ่งภายในหน่วยความจำพบภาพถ่ายอนาจารของเหยื่อที่ถูกบังคับให้ถ่ายอ้างเพื่อการแก้กรรม เสื้อผ้าและผ้าขาวม้าที่ตรงกับคลิปหลักฐาน และข้อความแชตสอบถามเหยื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่พิสดารกับสุนัข อย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ ทั้งนี้ทางตำรวจเตรียมควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญารัชดาในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ต่อไป