ที่ประชุม ก.อ. มติเอกฉันท์เลือก “โกวิท ศรีไพโรจน์ “นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 21 หลัง”โชคชัย” รอง อสส. ขอขึ้นเป็นอัยการอาวุโส
วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอัยการ นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการอัยการ (ประธานก.อ.)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการโดยที่ประชุมมีวาระสำคัญในการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่
โดยเมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม รองอัยการสูงสุด อาวุโสลำดับที่ 3 ซึ่งเดิมมีคิวจะขึ้นอัยการสูงสุดในช่วงสิ้นปีงบประมาณนี้ ได้ยื่นขอขึ้นเป็นอัยการอาวุโสเป็นที่เรียบร้อยโดย สำนักงาน ก.อ.ได้รับเรื่องไว้เเล้ว โดยจะมีผลวันที่ 1 ต.ค.2569
ซึ่งจะส่งผลให้ ในวาระการประชุม ก.อ.ในวันนี้ที่มีวาระการเเต่งตั้งอัยการสูงสุดคนใหม่ ตามขั้นตอนกฎหมายประธาน ก.อ.จะเสนอชื่อผู้ที่อาวุโสสูงสุดลำดับที่ 1 ที่อายุไม่เกิน 65 ปีเเละไม่ได้เป็นอัยการอาวุโส ขึ้นรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เพื่อขึ้นดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุด เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจำตำกแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.2566 ข้อ 17
กรณีที่นายโชคชัย ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด ในวันที่ 1 ตค.2569 ได้ขอพ้นจากตำแหน่งบริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ในวันที่ 1 ตค.2569 ทำให้ลำดับอาวุโส นายโกวิท ศรีไพโรจน์จากที่ 2 เลยเลื่อนมาเป็นลำดับแรก การเสนอชื่อโดยประธาน ก.อ.จะเป็นไปตามหลักอาวุโส โดยจะเสนอชื่อนาย โกวิท รองอัยการสูงสุดที่มีอาวุโสสูงสุดเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 21 ต่อจากนาย อิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน
ภายหลังจากที่มีการเสนอชื่อนาย โกวิท ทางคณะกรรมการอัยการได้ใช้สิทธิอภิปรายเรื่องความสามารถ และความเหมาะสมของนายโกวิท
ก่อนที่คณะกรรมการอัยการจะมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายโกวิท ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด คนถัดไป
หลังจากนี้ รายชื่อว่าที่อัยการสูงสุดคนใหม่จะถูกส่งให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณา เเละหากผ่านขั้นตอนทั้งหมดเเละได้รับโปรดเกล้าฯเเล้ว นายโกวิท จะขึ้นดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 21 มีวาระดำรงตำเเหน่ง 2 ปี จนถึง 30 ก.ย.2571
สำหรับนายโชคชัย เเละนายโกวิท เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น 98 เเละมีรายงานว่าทั้งคู่เรียนห้องเดียวกัน
สำหรับนายโชคชัยเป็นคนมีบุคลิกเงียบเก็บตัว ชอบความสงบ อาจทำให้ไม่ต้องการนั่งตำแหน่งบริหารสูงสุด
ในส่วน นายโกวิทเดิม มีคิวอาวุโสจะขึ้นดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดอยู่เเล้ว 1 ปี เเต่การที่นายโชคชัยขอขึ้นอัยการอาวุโสครั้งนี้ ทำให้นายโกวิทก็จะนั่งดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุด 2 ปี
ซึ่งที่ผ่านมาอัยการสูงสุดจะนั่งวาระคนละ1 ปี ซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้เต็มที่การที่มีคนได้นั่ง อสส.2 ปีอาจเกิดผลดีกับองค์กร
สำหรับนายโกวิทเ เคยอยู่สำนักงานคดีพิเศษ รับผิดชอบคดีม็อบการเมืองและคดีผู้มีอิทธิพลสำคัญก่อนย้ายกลับไปภาคใต้ มีบทบาทในเรื่องคดีเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่สมัยเป็นอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 ที่สำคัญ ที่ผ่านมาตอนเป็นอธิบดีอัยการ สพอ.มีบทบาทในการจัดอบรมบรรยายปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรบทบาทหน้าที่ของอัยการผู้ช่วยที่สอบได้รวมถึงพัฒนาเพิ่มพูนทักษะของข้าราชการอัยการทั้งหมด รวมถึงหลักสูตรใหญ่ๆ ของอัยการทั้งหมด
ยังมีบทบาทสมัยนั่งอธิบดีอัยการสำนักงานปราบปราบการทุจริต ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความสำคัญดำเนินคดีกับข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ยังได้รับเลือกเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เเละกรรมการอัยการถือว่าได้รับการยอมรับจากพี่น้องอัยการ
ในเเง่วิชาการนายโกวิทก็มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ อย่างละเอียดเชี่ยวชาญ ถูกมองว่าเป็นอัยการที่ครบเครื่องทั้งบุ๋นทั้งบู๊ เพราะอยู่ทั้งสายงานอบรมเเละสายงานคดี
โดยนายโกวิทย์จบการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (NIDA)
* เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
* ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- ปี 2526 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
- ปี 2531 หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
- ปี 2555 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 4 (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
- วปอ. รุ่นที่ 61
- บ.ย.ส. รุ่นที่ 26
- ปปร. รุ่นที่ 29 - นธป. รุ่นที่ 14 และอื่น ๆ
ผลงานและเกียรติประวัติ
• ด้านกฎหมายและคดีสำคัญ
- รับผิดชอบคดีเรียกค่าไถ่ (คดีกลุ่มโจรไข่หมูก เส้งเอียด)
- คดีอุ้มฆ่านายอัลรูไวลี่ (คดีความสัมพันธ์ไทย - ซาอุดีอาระเบีย)
ด้านสังคมและจิตอาสา
- ช่วยเหลือจัดการศพ "สึนามิ"
- ดำเนินโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
(อัยการอำเภอ)
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- กรรมการฝ่ายกฎหมาย สมาคมกีฬา ปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาทนายความ
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา