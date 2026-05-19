ปคบ.ทลายโกดังยาย้อมผมมรณะ ทำเหยื่อหัวเน่า-น้ำเหลืองเยิ้ม

ปคบ.-อย.บุกทลายโกดังยาย้อมผมมรณะ อ้างธรรมชาติ 100% ทำเหยื่อหัวเน่า-น้ำเหลืองเยิ้ม ยึดของกลางกว่า 2 พันชิ้น แฉทุนจีนจ้างคนไทยส่งของบังหน้า
วันนี้ ( 19 พ.ค.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดังจัดเก็บและกระจายสินค้ายาย้อมผมเถื่อนในพื้นที่ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ยึดของกลางผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “FAJAZZ” กว่า 2,000 ชิ้น
สืบเนื่องจากผู้บริโภครายหนึ่งใน จ.ราชบุรี ร้องเรียนว่าได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมยี่ห้อ “FAJAZZ BUBBLE HAIR DYE” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็น “ยาย้อมผมสมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี” ทว่าหลังใช้งานเพียง 5 นาที กลับเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรง หนังศีรษะบวมแดง น้ำเหลืองไหลเยิ้ม และผมร่วงอย่างหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาล แพทย์ไม่สามารถระบุสารเคมีที่แพ้ได้เนื่องจากตัวสินค้าไม่มีฉลากภาษาไทย
ต่อมา พ.ต.ท.ชยเชษฐ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประสานงานร่วมกับ อย. แกะรอยจนพบแหล่งซุกซ่อนสินค้าดังกล่าว ก่อนนำหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี เข้าตรวจสอบโกดังดังกล่าว พบ นายศรีวิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี แสดงตัวเป็นผู้นำตรวจค้น พร้อมของกลางยาย้อมผมเถื่อนซุกซ่อนอยู่กว่า 2,000 ชิ้น
จากการสอบสวน นายศรีวิชัย ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้มี "หญิงชาวจีน" มาติดต่อว่าจ้างให้ตนทำหน้าที่แพ็คสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยตามออเดอร์จากร้าน “Fajazz-TH” บนแอปพลิเคชัน TikTok โดยอ้างว่าเป็นสินค้าได้มาตรฐาน ทันทีที่ทราบข่าวว่ามีผู้ใช้แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรง ตนตกใจมาก พยายามติดต่อเจ้าของร้านชาวจีนแต่กลับติดต่อไม่ได้อีกเลย และร้านค้าดังกล่าวได้ปิดหนีไปแล้ว ตนเป็นเพียงผู้รับจ้างบังหน้าเท่านั้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ฐาน “ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง” และ “ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย” หากผลตรวจวิเคราะห์พบสารอันตราย จะโดนข้อหา “ขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้” ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลไปถึงนายทุนจีนต่อไป
ด้าน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้า ไม่ผ่าน อย. และไม่มีฉลากภาษาไทย แม้จะพบว่ามีผู้ประกอบการเคยนำชื่อไปยื่นจดแจ้งและใช้เอกสารดังกล่าวบังหน้าเพื่อลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าไม่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ อย. ได้สั่งการให้แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งสั่งปิดร้านค้าเหล่านี้ทันที พร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพราะสินค้าจำพวกนี้นี้บ่อนทำลายทั้งสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจชาติ
ขณะที่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่า อย่าเห็นแก่ของถูกและคำโฆษณาเกินจริงในโลกออนไลน์ เคสนี้อ้างธรรมชาติ 100% แต่เบื้องต้นพบสารเคมีอันตรายผสมอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบสารต้องห้ามจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันที