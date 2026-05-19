ทลายโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์เถื่อนสมุทรสาคร ขยายผลไฟไหม้รถแบตลิเธียม

ตำรวจ ปทส.ทลายโรงงานเถื่อนสมุทรสาครลักลอบประกอบกิจการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดของกลางเกือบ 100 ลูกบาศก์เมตร หลังขยายผลเหตุไฟไหม้รถแบตลิเธียมบางปะกง
วันนี้ ( 29 พ.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.ท.นัธทวัฒน์ สุรนารถ สว.กก.2 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.บัญชา ศรีตัญญู สว.กก.2 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม น.ส.ชญภัค (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี พร้อมของกลางกองเศษของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 9.8 ลูกบาศก์เมตร, กองกากตะกอน ประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร, เศษของเสียอิเล็กทรอนิกส์บรรจุในถุงบิ๊กแบ็ค ประมาณ 21 ลูกบาศก์เมตร,กองแผ่นโซลาร์เซลล์ ประมาณ 9.68 ลูกบาศก์เมตรได้ที่ โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหกล้อที่ขนแบตเตอรี่ลิเธียม บริเวณถนนเทพรัตน์ (บางนา–ตราด) หลักกิโลเมตรที่ 40 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สร้างความกังวลให้แก่สังคมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง จึงเร่งตรวจสอบที่มาของของเสียอันตราย และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง กระทั่งทราบสถานที่ประกอบกิจการคัดแยก รวบรวม และจัดเก็บของเสียอันตรายในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อมาได้รวบรวมหลักฐานขอหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นจับกุมน.ส.ชญภัคหนึ่งในกรรมการของโรงงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามแม้ผลการตรวจค้นจะยังไม่พบวัตถุพยานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก แต่ได้พบการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยของกลางที่ตรวจพบเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
สอบสวน น.ส.ชญภัค ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่ปฏิเสธไม่ทราบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไฟไหม้แต่อย่างใด เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ตั้งโรงงาน และประกอบกิจการโรงงานโดยมิได้รับอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป