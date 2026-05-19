มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินหน้ายุทธศาสตร์ “Health & Wellness” ใช้สมุนไพรพื้นบ้านต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพ-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Health & Wellness” โดยมุ่งผสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตสกลนคร ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด “Indigenous Herbs and Wellness” โดยมีเป้าหมายยกระดับสุขภาวะของประชาชน ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชน
โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยมาพัฒนาเชิงนวัตกรรม ผสานกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพ (Wellness) ที่เติบโตทั่วโลก ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทั้งนี้ ทีมวิจัยยังระบุว่า ปัญหาสุขภาพของคนยุคใหม่ เช่น ออฟฟิศซินโดรม อาการปวดกล้ามเนื้อ ความเครียด และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย
นอกจากนี้ โครงการยังถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการเชื่อมโยงงานวิจัย ทรัพยากรท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เพื่อต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว