ญาติเศร้ารับศพ “ป้าเอี้ยง” ไปทำพิธีศาสนา โวยเกิดเหตุซ้ำซาก ต้องถอดบทเรียนอีกกี่ครั้ง

ญาตินำเอกสารเข้ารับศพ “ป้าเอี้ยง” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ไปทำพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความโศกเศร้า หลานสาวเผย เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง ต้องถอดบทเรียนไปอีกกี่ครั้ง
วันนี้ (19 พ.ค.) นางสาวศิริลักษณ์ หลานสาวของนางเอื้อง มะโนแจ่ม หรือป้าเอี้ยง อายุ 66 ปี หนึ่งในผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ เดินทางมาขอรับเอกสารจากพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เพื่อไปยื่นรับศพของป้าเอี้ยง ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวศิริลักษณ์ ว่า ในส่วนของประเด็นเรื่องเงินเยียวยา ตนไม่ได้ทราบจำนวน ถ้าเพียงแค่ว่าผู้อำนวยการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ประสานมาว่า มีธนาคารเอกชนที่จะร่วมช่วยเหลือด้วย ซึ่งตนรู้สึกติดใจ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่เอาแต่ตอบโต้เรื่องการจัดการคนของตนเอง แต่ไม่เคยพูดเรื่องของมาตรการช่วยเหลือหรือแสดงความรับผิดชอบ รวมทั้งติดใจว่าคนขับรถเมล์ ถึงไปจอดคร่อมรางรถไฟแบบนั้น ต้องให้กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าขณะนั้นติดขัดหรือมีเหตุผลอะไรที่จะทำเช่นนั้น
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนขอให้เป็นครั้งสุดท้าย เพราะในอดีต ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง จนรู้สึกแปลกใจที่ทำไมยังเกิดขึ้นอีก จะต้องถอดบทเรียนไปอีกกี่ครั้ง ซึ่งตนไม่อยากได้เงินเยียวยา เพราะป้าเอี้ยงมันถือเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ตอนนี้ยังไม่มีใครทำใจรับได้
จากนั้นเวลาต่อมาญาติได้นำเอกสารมายื่นเรื่องขอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดังดล่าว โดยระหว่างยื่นเอกสารขอรับร่าง ญาติใกล้ชิดของป้าเอี้ยง ร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า วันนี้ญาติผู้เสียชีวิต อีก 3 ราย เดินทางมาติดต่อรับเอกสาร ที่ สน.มักกะสัน เพื่อนำหลักฐานไปรับศพ ประกอบด้วย 1.นายธนัฐพิพัฒน์ เขียววิจิตร อายุ 21 ปี นศ.ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร นครปฐม
2.น.ส.วิภารักษ์ เผ่าภูรี หรือน้องโรส อายุ 25 ปี นิสิตเก่า สาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งกราฟฟิก บริษัทแห่งหนึ่ง และยังมีอาชีพเสริมเปิดเพลงผับแห่งหนึ่ง ย่านบางนา
และ 3.น.ส.เทียม พวงยอด อายุ 57 ปี อาชีพแม่บ้านบริษัทแห่งหนึ่ง ย่านประตูน้ำ 4.นางเอี้ยง มะโนแจ่ม อายุ 66 ปี หรือป้าเอี้ยง อาชีพแม่บ้าน บริษัทแห่งหนึ่งย่านรพ.จุฬา
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ที่สามารถยืนยันรายชื่อได้แล้ว ญาติจะทยอยเข้ารับร่าง ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ต่อไป