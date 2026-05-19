จับแล้ว! "อ.ไพศาล" หมอแก้กรรมหื่น หลอกอมนกเขาเหยื่อผู้ชาย เตรียมคุมสอบ บช.ก.คืนนี้

ตำรวจกองปราบรวบแล้วอาจารย์ไพศาล หมอดูแก้กรรมหื่น หลอกอมนกเขา-ลูบคลำอวัยวะเพศเหยื่อผู้ชาย บุกค้นหลักฐานบ้านพักใน จ.ลำปาง เพื่อประกอบสำนวนคดี เตรียมคุมตัวสอบ บช.ก.คืนนี้
วันนี้ (19 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4.บก.ป. นำกำลังจับกุม นายไพศาล (สงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี หรือ อาจารย์แก้กรรม ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา "กระทำชำเรา และ พรากผู้เยาว์ " ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นชายจำนวน 2-3 คน เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ กก.4 บก.ป. หลังถูกนายไพศาล ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรม กระทำอนาจารด้วยการจับลูบคลำและอมอวัยวะเพศ หลังรับเรื่องตำรวจกองปราบได้เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับ และ นำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ในวันนี้
อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมภายในบ้านพัก ก่อนเตรียมคุมตัวเดินทางเข้ามาทำการสอบปากคำอย่างละเอียดยังกองปราบปราม ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงช่วงดึกของคืนวันนี้