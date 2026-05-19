สนง.อัยการสูงสุด จับมือ กรมขนส่งทางบก เชื่อมโยง-แลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิบัติงาน

สนง.อัยการสูงสุด จับมือกรมการขนส่งทางบก เซ็น MOU เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการระบบดิจิทัล เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม การให้บริการภาครัฐ
วันนี้ 19 พ.ค.2569 เมื่อเวลา 09.30 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางระบบดิจิทัล กับนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม รองอัยการสูงสุด นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นายเสกสม อัครพันธุ์ และนายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธีการทางระบบดิจิทัลให้สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการให้บริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการร่วมกันใช้ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะนำไปสู่การยกระดับการทำงานในกระบวนการยุติธรรม การให้บริการภาครัฐ และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมการขนส่งทางบกจะร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในอนาคต เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนและการพัฒนาสังคมส่วนรวมสืบไป
ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยในการดำเนินงานต้องติดต่อ ประสานงาน และตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจต้องมีเอกสารเป็นจำนวนมากและหลายขั้นตอน
ด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน และได้พัฒนาระบบ “OAG eXchange” ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าจากการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน โดยนำเทคโนโลยี Application Programming Interface (API) มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาระบบ ทำให้การเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว และปลอดภัยสูง และเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการใช้ระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID ของกรมการปกครอง
ในปี 2568 ที่เริ่มใช้ระบบ OAG eXchange ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าบุคคลและข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง ข้อมูลบุคคลล้มละลายจากกรมบังคับคดี ต่อมาได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ ข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ เอกสารสิทธิที่ดินและห้องชุดจากกรมที่ดิน
ในวันนี้ จะได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก อาทิ ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถยนต์สาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา การตรวจสอบทรัพย์สินของลุกหนี้สำหรับนำมาบังคับคดี และภารกิจอื่นๆ สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการสูงสุด จะได้ส่งข้อมูลผลการพิจารณาในชั้นพนักงานอัยการ เช่น สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง และผลคำพิพากษา กลับไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน