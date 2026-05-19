ตร.ท่องเที่ยว จับมือ "สถานทูต-สถานกงสุล" สกัดอาชญากรรมข้ามชาติ ยกระดับความปลอดภัยพัทยา

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยพัทยา ประสานสถานทูต–สถานกงสุล สกัดนอมินี แก๊งสแกม และอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (19 พ.ค.) พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูต สถานกงสุล และเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
โดยมีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย มองโกเลีย และสหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติกว่า 20 ประเทศในพื้นที่พัทยา
พล.ต.ต.พงษ์สยาม กล่าวว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวและหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินี การก่อเหตุอาชญากรรม การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) เครือข่ายยาเสพติด ตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ (Scam) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแส การให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ รวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจร ภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต หรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยว
พล.ต.ต.พงษ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน