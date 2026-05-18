ฟังอีกมุม! พขร.ไม่อยู่ห้องขับรถไฟก่อนชน ต้องหลบหาที่ปลอดภัยให้ตัวเอง - ไม่แต่งเครื่องแบบเพราะร้อน หัวรถจักรไม่มีแอร์

MGR Online-ฟังในมุมพนักงานรถไฟ สาเหตุ พขร.ไม่อยู่ขับรถไฟ ช่วงก่อนเกิดเหตุชนรถเมล์ หลังลงเบรกฉุกเฉินแล้ว รอให้ขบวนรถหยุดเอง ระหว่างนั้นต้องหาจุดปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตตัวเอง
กรณีรถไฟบรรทุกสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย 206 วิ่งระหว่าง เมกาบางนา-ม.เกษตร บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน จนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และได้รับบาดเจ็บ 30 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา
ต่อมาพนักงานสอนสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อหา นายสยมพร (สงวนนามสกุล) พนักงานขับรถไฟ นายอุเทน (สงวนนามสกุล) เจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ และ นายลาพิศ (สงวนนามสกุล) คนขับรถโดยสารประจำทาง "กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บสาหัส" ก่อนควบคุมตัว นายสยมพร และ นายอุเทน ฝากขังที่ศาลอาญารัชดา ส่วน นายลาพิศ อยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จากการตรวจสอบพบว่า นายสยมพร พนักงานขับรถไฟ มีสารเสพติดในร่างกาย, ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางราง, ก่อนเกิดเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพ บริเวณห้องคนขับไม่พบ นายสนมพร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟ และในขณะควบคุมตัวหลังเกิดเหตุ พบว่าไม่ได้แต่งเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบของการรถไฟฯ
ประเด็น นายสยมพร ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ นั้น ทราบข้อเท็จว่า อยู่ระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบ และออกใบอนุญาตใหม่ให้จนครบ ดังนั้นพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนประเด็นก่อนเกิดเหตุไม่พบ นายสยมพร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟ เป็นไปได้ว่า หลังจากลง Emergency break (เบรกฉุกเฉิน) ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้แล้ว ต้องรอให้ขบวนรถไฟหยุดเอง จังหวะนั้นพนักงานขับรถไฟ รู้ดีว่ากำลังจะเกิดอุบัติเหตุ จึงหาที่ปลอดภัยในรถจักร เช่น ในห้องเครื่องซึ่งอยู่ด้านหลัง นั่งยองๆ บริเวณห้องขับ หรือหลบหลังเก้าอี้ เพื่อไม่ให้กระจกกระเด็นใส่ตา หรือร่างกาย
ประเด็น นายสยมพร ไม่ได้แต่งเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบของการรถไฟฯ นั้น ตามระเบียบแล้วต้องแต่งเครื่องแบบ แต่ด้วยสภาวะอากาศที่ร้อน เพราะรถจักรส่วนใหญ่ไม่มีแอร์ และต้องเข้าไปดูแลซ่อมบํารุงภายในรถจักรอยู่บ่อยครั้ง ทําให้การใส่เครื่องแบบตลอดเวลาในการทํางานไม่สะดวก อาจมีการถอดครึ่งท่อนบ้าง
เรื่องไม่ใส่เครื่องแบบมีความผิดในส่วนวินัย ส่งผลเรื่องภาพลักษณ์องค์กรดูดีมีสง่า แต่ไม่เกี่ยวกับข้องกับข้อกฎหมายใดๆ นอกจากนี้ พนักงานขับรถไฟ และช่างเครื่อง ที่ทําขบวนเข้าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีข้อตกลงอยู่ว่า ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ เพราะอยู่ในพื้นเสี่ยงภัยใส่แล้วเกิดความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ต้องแต่งกายสุภาพให้เหมาะสม.