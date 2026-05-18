“คุ้มครองสิทธิฯ” เยี่ยมผู้บาดเจ็บ เหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก-ดินแดง แจ้งสิทธิเยียวยา

MGR Online - รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ นำทัพเชิงรุกลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้กำลังใจ แจ้งสิทธิและรับคำขอ กรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศก-ดินแดง
วันนี้ (18 พ.ค.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ น.ส.ดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน , โรงพยาบาลเพชรเวช , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และบ้านผู้บาดเจ็บ เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จากเหตุสลดรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำใจ แจ้งสิทธิ และรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) จำนวน 10 ราย เพื่อจัดทำคำขอและสรุปสำนวน เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป