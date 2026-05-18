คนขับรถไฟยอมรับ เสพยาบ้า-กัญชาเป็นประจำ ครั้งล่าสุด 10 วัน ก่อนเกิดเหตุ

ผบก.น.1 เผยคนขับรถไฟให้การยอมรับเสพยาบ้า-กัญชาเป็นประจำ เสพครั้งล่าสุด 10 วัน ก่อนเกิดเหตุ
วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ สน.มักกะสัน พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 เปิดเผยหลังประชุมคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสัน ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ถนนอโศก-ดินแดง ว่า ที่ประชุมตั้งคณะทำงานสอบสวนสืบสวนแบ่งหน้าที่การทำงานกัน เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถโดยสารประจำทางแล้ว ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส และทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณ แจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส ซึ่งคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกัน คนโบกธงให้สัญญาณยืนยันว่ามีการโบกธงให้สัญญาณแล้ว แต่คนขับรถไฟให้การว่าคนโบกธงไม่ได้ให้สัญญาณ ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะทำงานจะแบ่งความรับผิดชอบกัน โดยจะตรวจสอบทุกจุดตัดแยกที่รถไฟขบวนดังกล่าววิ่งผ่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้ความเร็วขณะผ่านแยกกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบว่า คนโบกธงให้สัญญาณในแต่ละจุดตัดแยก มีการให้สัญญาณชัดเจนหรือไม่ ตอนนี้ทางคณะทำงานส่งหนังสือไปที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่ประเทศไทย เพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ์ เพื่อดูมุมมองการขับรถ ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูล และขอเอกสารจากกล่องดำ
พร้อมทั้งเรียกนิติกรของการรถไฟมาสอบถามว่า ใช้ระเบียบหรือมาตรฐานอะไรในการออกระเบียบการเดินรถ อนุญาตให้บุคคลขับรถไฟเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีพนักงานคนขับรถไฟคนใดมีใบอนุญาตขับขี่
สำหรับคนขับรถไฟ ให้การอ้างว่า เสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำ ครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งล่าสุด 10 วันก่อนเกิดเหตุ แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อย่างไรก็ตามตำรวจเตรียม บูรณาการกับ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถ เพื่อเป็นการป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำ