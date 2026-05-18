“รศ.ดร.โฆษิต” รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายบุคลากรอุดมศึกษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ถือเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางด้านการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
การได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับประเทศ ผ่านกลไกสำคัญของ ก.พ.อ. อีกทั้งในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ทปอ.มทร.) ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการประสานความร่วมมือและผลักดันการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม