คุมฝากขัง “คนขับรถไฟ-พนักงานคุมไม้กั้น” ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.มักกะสันคุมตัว “คนขับรถไฟ-พนักงานคุมไม้กั้น” ผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมล์เสียชีวิต 8 ราย ไปส่งศาลฝากขัง พนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัว
จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ปอ.206) ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยมียอดผู้เสียชีวิต 8 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา
ต่อมา นายสยมพร อายุ 46 ปี คนขับรถไฟ และนายอุเทน เจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ หรือ คนโบกธง โดนข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย ขณะเดียวกันนายสยมพร ตรวจร่างกายพบสารเสพติด ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.) พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน นัดหมายควบคุมตัว นายสยมพร และนายอุเทน ไปฝากขังที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา นายอุเทน พนักงานควบคุมไม้กั้น เดินออกมาขึ้นรถก่อน พร้อมยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต และยอมรับว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้ประมาท พร้อมอ้างว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ทั้งโบกธงแดง ยืนกดปุ่มให้ไม้กั้นลง รวมถึงแจ้งเตือนให้คนขับรถไฟหยุดรถแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ได้พูดคุยกับคนขับรถไฟหรือไม่หลังเกิดเหตุ นายอุเทนไม่ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนรีบขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัว นายสยมพร ออกมาขึ้นรถ โดยพบว่าเจ้าตัวสวมหน้ากากอนามัย ก้มหน้าตลอดเวลา และไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้แต่คำเดียว ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงหลายประเด็น ทั้งเรื่องเหตุใดจึงไม่หยุดรถไฟ เห็นสัญญาณไฟหรือสัญญาณธงหรือไม่ รวมถึงกรณีปฏิเสธว่า ไม่ได้ประมาท ตลอดจนข้อสงสัยเรื่องการเสพยาเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่ หลังผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย รวมถึงถามว่าขณะขับรถไฟมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่ และต้องการกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย
อย่างไรก็ตาม นายสยมพรยังคงนิ่งเงียบ ไม่ตอบคำถามใดๆ และก้มหน้าตลอดเวลา โดยผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าแววตาของนายสยมพรมีลักษณะแดงก่ำ สีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด ก่อนที่รถควบคุมผู้ต้องหาจะเดินทางออกจาก สน.มักกะสัน ไปยังศาลอาญาทันที
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล เนื่องจากคดีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก อีกทั้งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวาง