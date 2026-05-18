สุดทน! สาววัย 32 ปี ทนเพื่อนบ้านจอดรถตู้เสียขวางหน้าบ้านนาน 8 ปี ไม่ยอมย้ายออก สุดท้ายเฉี่ยวชนจนมีปากเสียงกัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 69 นายเกียรติคุณ ต้นยาง หรือทนายโป้ง สส.นนทบุรี เขต 7 นายยันต์ยงค์ คำใจ หรือประธานเบิ้ม ประธานสภาเทศบาลเมืองพิมลราช นายวัชรินทร์ แสงวิมาน รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เรื่องรถตู้คันเก่าที่ใช้งานไม่ได้ของเพื่อนบ้าน จอดกีดขวางทางเข้า-ออก มานานกว่า 8 ปี เคยขอร้องให้ย้ายออกแต่นิ่งเฉย จนสุดท้ายเกิดถอยรถเฉี่ยวชนจนมีปากเสียงกัน
น.ส.อารยา กลับดี อายุ 32 ปี ผู้ร้องเรียน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนมีรถยนต์ขนาดเล็กเลยไม่มีปัญหาเรื่องการเข้า-ออกบ้าน ทั้งที่คู่กรณีจอดรถตู้กีดขวางมานาน เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านจึงอลุ่มอล่วยไป พ่อกับแม่ก็ดีกันเลยไม่อยากมีปัญหา จนล่าสุดเมื่อต้นเดือน เม.ย. ตนซื้อรถยนต์ใหม่คันใหญ่ขึ้น จึงได้มีการแจ้งคู่กรณีให้เลื่อนรถตู้ เนื่องจากหลังสงกรานต์ตนจะทำจุดชาร์จแบตรถไฟฟ้าในบ้านและต้องนำรถยนต์เข้ามาจอด แต่คู่กรณีกลับพูดจาไม่ดี จากนั้นหลังสงกรานต์ตนจึงได้ไปแจ้งอีกครั้ง คู่กรณีอ้างว่าเดี๋ยวจะขยับรถตู้ให้ ผ่านไปนานเป็นอาทิตย์ตนจึงเลือกแจ้งผ่านไปทางเทศบาล แต่เรื่องเงียบ ซึ่งตนต้องจำใจนำรถยนต์ไปจอดนอกบ้านเป็นเวลานานนับเดือน เพราะเอาเข้าบ้านไม่ได้ จึงได้ติดต่อไปปรึกษากับทาง สส.ทนายโป้ง ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และได้เข้ามาช่วยเจรจาจนคู่กรณียอมเลื่อนรถตู้ และตนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดในบ้านได้ ตนรู้สึกดีมากๆ หลังจากที่คู่กรณีจอดรถตู้กีดขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้านมานานกว่า 8 ปี กังวลว่าหากปล่อยไว้แบบนี้วันนึงเฉี่ยวชนกันอีกก็จะมีปัญหา เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการเฉี่ยวชนไปแล้ว 1 ครั้ง เนื่องจาก เข้า-ออก ลำบาก
บังตุ๊ก อายุ 74 ปี เพื่อนบ้านคู่กรณี กล่าวว่า เพื่อนบ้านเขาเปลี่ยนรถยนต์ใหม่จึงทำให้เข้า-ออกลำบาก เนื่องจากเปลี่ยนมือ แล้วคงไม่ถนัด ปกติใช้รถยนต์คันเก่าก็เข้า-ออกได้ ไม่มีปัญหา พอมีรถยนต์คันใหม่ทำให้มีปัญหาแค่ตอนจะเลี้ยวเข้า ตนยินดีจะเลื่อนรถตู้ให้แต่ขอเวลาหน่อยเพราะรถตู้คันนี้เสีย ขับไม่ได้มา 2-3 ปีแล้ว ตั้งใจจะเอารถตู้คันนี้กลับไปไว้ที่ภาคใต้ เพื่อให้หลานชายนำไปขาย เดี๋ยวจะหาวิธีเคลื่อนย้ายให้เพราะปกติรถตู้คันนี้เบรคเสียทำให้เคลื่อนย้ายลำบาก
ด้าน นายเกียรติคุณ หรือทนายโป้ง กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนเข้ามาจากพี่น้องประชาชนว่ามีรถยนต์เสียจอดขวางหน้าบ้าน ซึ่งจอดมาแบบนี้นานกว่า 7-8 ปีแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ใช้รถยนต์คันเล็กจึงไม่มีปัญหา แต่ล่าสุดผู้เสียหายเพิ่งออกรถยนต์คันใหม่ป้ายแดง มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้เข้า-ออกลำบาก ล่าสุดเมื่อวานนำรถยนต์ออกมาจากบ้านแล้วเกิดเฉี่ยวชนกัน จึงเป็นปัญหา ตนจึงเข้ามาดูพื้นที่ และเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนบ้านคู่กรณี พูดด้วยเหตุผล และให้ข้อเท็จจริง ตนและทีมงาน รวมถึงเทศบาลพิมลราช ร่วมกันช่วยเจรจาจนคู่กรณียินยอมที่จะขยับรถตู้ออกไป 1-2 เมตร และหลังจากนี้จะนำรถตูิคันดังกล่าวย้ายออกไปไว้ที่อื่น เพราะถนนค่อนข้างแคบ รถเก็บขยะก็เข้าไม่ได้ พื้นที่สาธารณะสามารถจอดรถได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่ข้ามวันข้ามคืน หากจอดทิ้งไว้นานถือว่าเป็นการรบกวน หากใครมีรถยนต์สภาพไม่พร้อมใช้งาน ควรนำไปซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ หากใช้งานไม่ได้ควรจะต้องนำไปจอดเก็บให้ห่างจากพื้นที่สาธารณะ ไม่งั้นจะมีทั้งโทษจำและปรับ